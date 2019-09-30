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Глава партии "Слуга народа" хочет сложить полномочия

30 сентября, 21:29

На съезде планируют усовершенствовать устав партии

/ Фото: Wikipedia

Глава партии "Слуга народа" написал заявление об увольнении.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов — смена главы партии (как известно, главой фракции является Давид Арахамия, вне парламента председатель партии — Александр Корниенко – Ред.). Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", – сказал Корниенко.

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Он также добавил, что на съезде планируют усовершенствовать устав партии.

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Фото: twitter.com/pace

Напомним, что ранее партия "Слуга народа" подготовила 465 правок в Конституцию.

Также первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук озвучил позицию фракции "Слуга народа" по закону об импичменте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами парламентской фракции "Слуга народа". Участников заседания попросили не брать в помещение телефоны.

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политика партия съезд глава Украина слуга народа Корниенко

Источник: Интерфакс-Украина

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