Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Глава Сената Франции пообещал Зеленскому поддержку Украины

18 июня, 10:17

Президент Украины и французский политик затронули тему восстановления Донбасса

Ларше и Зеленский
Ларше и Зеленский. Фото: president.gov.ua

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, глава украинского государства Владимир Зеленский встречался с председателем французского Сената Республики Жераром Ларше, сообщает пресс-служба президента Украины.

Встреча состоялась вечером 17 июня, перед отлетом президента в Берлин. Французский чиновник отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский и Ларше также обсудили вопрос возвращения в Украину пленных моряков и политических заключенных, содержащихся на территории России. Кроме того, затронули тему реализации Минских договоренностей и возможной встречи в "нормандском формате" в ближайшее время.

Читайте также

Президент Украины и Председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.

Отметим, вчера после переговоров в Елисейском дворце, французский президент Эммануэль Макрон пообещал Украине поддержку в проведении реформ. Также он заверил Зеленского, что готов поддержать его в вопросе реализации "минского процесса" по Донбассу.

В свою очередь глава украинского государства пригласил Макрона посетить с визитом Украину. Также Зеленский несколько раз подчеркивал, что мир на востоке страны – один из главных его приоритетов на посту президента. Зеленский также заявил, что в ближайшее время начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки".

Как сообщали новости "Сегодня", президент посещал крупнейшую стартап-площадку Европы, где пообщался с украинскими стартаперами, представляющие там свои разработки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, встреча, Зеленский, сенат

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Сената Франции пообещал Зеленскому поддержку Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский в Германии озвучил позицию по вступлению Украины в ЕС и НАТО

Сегодня, 09:53

Глава государства объяснил, что нужно сделать Украине для членства в двух крупнейших союзах в мире

Визит в Германию: Зеленский встретится с Меркель и Штайнмайером

Сегодня, 09:13

Президент Украины уже находится в Берлине и даже поделился ожиданиями от будущих переговоров

В МИД Германии рассказали, чего ждут от Зеленского

Сегодня, 08:41

Украинский президент сегодня встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель

Встреча Зеленского с Меркель: чего ожидает президент от переговоров с канцлером

Сегодня, 08:02

Глава государства рассчитывает на поддержку Германии

Качества женщины за 40, в которую влюбляются молоденькие

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Звезды, которые все бросили и уехали в деревню

Голод может помочь надолго остаться молодым

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

Сборная РФ по футболу одержала самую крупную победу в истории

Французский футболист оригинально исполнил пенальти (Видео)

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь