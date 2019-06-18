Глава Сената Франции пообещал Зеленскому поддержку Украины

Президент Украины и французский политик затронули тему восстановления Донбасса

Ларше и Зеленский. Фото: president.gov.ua

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, глава украинского государства Владимир Зеленский встречался с председателем французского Сената Республики Жераром Ларше, сообщает пресс-служба президента Украины.

Встреча состоялась вечером 17 июня, перед отлетом президента в Берлин. Французский чиновник отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский и Ларше также обсудили вопрос возвращения в Украину пленных моряков и политических заключенных, содержащихся на территории России. Кроме того, затронули тему реализации Минских договоренностей и возможной встречи в "нормандском формате" в ближайшее время.

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Президент Украины и Председатель Сената Франции также пообщались об инвестициях, гуманитарном восстановлении Донбасса и возможности создания "комиссии диалога" с участием парламентариев обеих стран, которая будет нарабатывать международные проекты.

Отметим, вчера после переговоров в Елисейском дворце, французский президент Эммануэль Макрон пообещал Украине поддержку в проведении реформ. Также он заверил Зеленского, что готов поддержать его в вопросе реализации "минского процесса" по Донбассу.

В свою очередь глава украинского государства пригласил Макрона посетить с визитом Украину. Также Зеленский несколько раз подчеркивал, что мир на востоке страны – один из главных его приоритетов на посту президента. Зеленский также заявил, что в ближайшее время начнется подготовка встречи лидеров "нормандской четверки".

Как сообщали новости "Сегодня", президент посещал крупнейшую стартап-площадку Европы, где пообщался с украинскими стартаперами, представляющие там свои разработки.

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