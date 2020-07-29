Глава "Слуги народа" оценил вероятность досрочных выборов в Раду

На данный момент нет оснований для досрочного проведения выборов в Верховную Раду, считает народный депутат Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа", съезд которой может состояться 21 августа. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцев выступают за досрочные выборы", – заявил он
По мнению Корниенко, подобная ситуация чревата низкой легитимностью избранного парламента.
Читайте также: "Слуги народа" не получат бюджетные деньги на работу партии
Глава партии добавил, что "Слуга народа" сейчас является лидирующей силой, что является еще одним аргументом против проведения досрочных выборов.
"По социологии мы до сих пор остаемся на первом месте, общество говорит, что мы лидеры. В парламенте мы – лидирующая сила. Поэтому, какие здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения?" – сказал Корниенко.
По его словам, искать какие-то юридические основания для внеочередных выборов лишнее, потому что "есть коалиция, правительство назначено, Рада собирается".
Напомним, согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Раду состоялись летом, в парламент смогли бы пройти пять партий: "Слуга народа" (27,9% поддержки), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18%), "Европейская солидарность" (14,7%), "Батькивщина" (11,4%) и Радикальная партия Олега Ляшко (5,2%).
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк