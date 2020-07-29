Глава "Слуги народа" оценил вероятность досрочных выборов в Раду

По мнению Корниенко, оснований для досрочных выборов нет

На данный момент нет оснований для досрочного проведения выборов в Верховную Раду, считает народный депутат Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа", съезд которой может состояться 21 августа. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

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"Наверное, в жизни надо все предполагать. Но думаю, что сейчас оснований для досрочных выборов нет. В первую очередь нет политических оснований, потому что с точки зрения социологии, сейчас 50 на 50 украинцев выступают за досрочные выборы", – заявил он

По мнению Корниенко, подобная ситуация чревата низкой легитимностью избранного парламента.

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Глава партии добавил, что "Слуга народа" сейчас является лидирующей силой, что является еще одним аргументом против проведения досрочных выборов.

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"По социологии мы до сих пор остаемся на первом месте, общество говорит, что мы лидеры. В парламенте мы – лидирующая сила. Поэтому, какие здесь сейчас проводить перевыборы с точки зрения такого мировоззрения?" – сказал Корниенко.

По его словам, искать какие-то юридические основания для внеочередных выборов лишнее, потому что "есть коалиция, правительство назначено, Рада собирается".

Напомним, согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Раду состоялись летом, в парламент смогли бы пройти пять партий: "Слуга народа" (27,9% поддержки), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18%), "Европейская солидарность" (14,7%), "Батькивщина" (11,4%) и Радикальная партия Олега Ляшко (5,2%).

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