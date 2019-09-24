Глава "Укроборонпрома" встретился с советником Трампа: что обсуждали

Айварс Абромавичус назвал главных клиентов и партнеров оборонного объединения и рассказал о планах на будущее

Встреча украинской делегации с Дональдом Винтером / Фото: Укроборонпром

Назначенный менее месяца назад генеральным директором государственной компании "Укроборонпром" Айварас Абромавичус провел рабочую встречу с советником президента США по вопросам ОПК Украины Дональдом Винтером.

Они обсудили состояние выполнения и прозрачность государственного оборонного заказа Украины, финансовый аудит, корпоративное управление и трансформацию главного оборонно-промышленного объединения страны.

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"Укроборонпром" проведет тщательную ревизию эффективности своих предприятий-участников и трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений, а Концерн целом станет активным участником процесса развития отрасли", – цитирует Абромавичуса пресс-служба госкомпании.

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По словам Абромавичуса, украинская армия является главным клиентом концерна, а Министерство обороны страны – его партнер №1. Он также обещал, что предприятия-участники концерна сделают все возможное для обеспечения украинских войск всем необходимым.

Также обсуждалась важность изменений корпоративного управления и приведения устава "Укроборонпрома" в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития, что позволит вовлекать украинский ОПК в международную кооперацию.

Абромавичус подчеркнул, что в планах новой команды управленцев концерна – реструктуризация активов, привлечение инвестиций, модернизация производственных мощностей.

Напомним, ранее он поддержал создание государственного холдинга, который бы объединил крупные стратегические госкомпании, и допустил встраивание в его конструкцию "Укроборонпрома".

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