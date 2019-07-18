Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости политики

Глава Укртрансбезопасности отстранен от должности: Зеленский назвал причину

18 июля, 11:32

Глава государства недоволен работой Михаила Ноняка в сфере транспорта и сообщил о поборах

Михаил Ноняк. Фото: dsbt.gov.ua
Михаил Ноняк. Фото: dsbt.gov.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк отстранен со своей должности. Об этом он сказал на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Глава государства высказал недовольство работой ведомства.

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля по несоблюдению установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы. Вчера за значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель Укртрансбезопасности", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", во время поездки в Николаевскую область Зеленский рассказал, когда будет уволен глава Укртрансбезопасности. По его словам, он созванивался с премьер-министром Владимиром Гройсманом по данному вопросу, но получил неудовлетворяющий его ответ.

Недавно Владимир Зеленский потребовал от и.о. главы ГФС Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как он требовал на совещании в Ужгороде 6 июля. После этого чиновник написал соответствующее заявление, а 17 июля Кабмин уволил его.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, отстранение, Укртрансбезопасность, ноняк

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Укртрансбезопасности отстранен от должности: Зеленский назвал причину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наказание за незаконное обогащение: подробности законопроекта Зеленского

Сегодня, 11:15

Должностным лицам будет "светить" до 10 лет тюрьмы за незаконно нажитые активы

У Зеленского оценили вероятность успеха переговоров с Путиным

Сегодня, 10:35

Команда президента Украины ищет возможность сейчас выйти на разговор с Путиным на равных

Зеленский собирает Нацсовет по антикоррупционной политике

Сегодня, 09:55

Обсуждать антикоррупционные вопросы с участниками Нацсовета глава государства будет на Банковой

Волкер назвал продолжение ареста украинским морякам давлением Кремля на Зеленского

Сегодня, 02:31

Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу, – заявил Волкер

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Что лечит калина в организме человека

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Чем можно заразиться в салоне красоты и как себя уберечь

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Дженнер открыла бутылку ногой

Фанаты раскритиковали фигуру Джейсона Момоа

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь