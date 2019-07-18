Глава Укртрансбезопасности отстранен от должности: Зеленский назвал причину

Глава государства недоволен работой Михаила Ноняка в сфере транспорта и сообщил о поборах

Михаил Ноняк. Фото: dsbt.gov.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк отстранен со своей должности. Об этом он сказал на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Глава государства высказал недовольство работой ведомства.

"Именно из-за отсутствия надлежащего контроля по несоблюдению установленных норм веса автотранспорта и поборов со стороны работников этой государственной службы. Вчера за значительные недостатки в работе был отстранен от исполнения обязанностей руководитель Укртрансбезопасности", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", во время поездки в Николаевскую область Зеленский рассказал, когда будет уволен глава Укртрансбезопасности. По его словам, он созванивался с премьер-министром Владимиром Гройсманом по данному вопросу, но получил неудовлетворяющий его ответ.

Недавно Владимир Зеленский потребовал от и.о. главы ГФС Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как он требовал на совещании в Ужгороде 6 июля. После этого чиновник написал соответствующее заявление, а 17 июля Кабмин уволил его.

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