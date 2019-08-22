Глава Всемирного банка в Украине и коалиция против "российской" АЭС: топ-темы дня

Трамп снова зовет Россию в G8, а Парубий продолжает визит в Литву

Президент Группы Всемирного банка Девид Малпасс впервые посетит Украину 22-23 августа после того, как 9 апреля занял этот пост. В планах – встречи с министром финансов, главой НБУ, мэрами, нардепами, фермерами и представителями банковского и частного сектора.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий продолжает визит в Литву. Украинский спикер встречается с литовским коллегой Викторасом Пранцкетисом и депутатами Сеймаса.

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Вице-премьер-министр Павел Розенко проведет заседание Национального совета по противодействию туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа.

В тренде Зеленский усилил юристами группу по реинтеграции оккупированных территорий

Президент США Дональд Трамп повторно высказался за возвращение России в "Большую восьмерку", объяснив это проблемами коммуникации с Москвой, однако свое слово еще не сказали Италия, Канада и Япония.

22-23 августа под патронажем президента Литва Валдаса Адамкуса пройдет "Энергетическая конференция", где должны создать коалицию против АЭС в Беларуси, возводимой в 50 км от Вильнюса российскими специалистами.

Напомним, днем ранее новости "Сегодня" сообщали, что "евробляхам" готовят отсрочку штрафов, а Россию хотят вернуть в "Большую восьмерку". О других итогах дня 21 августа смотрите в сюжете:

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