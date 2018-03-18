Глава Высшей квалификационной комиссии судей: "Стать судьей без конкурса теперь невозможно"

С кандидатом юридических наук, доцентом, главой Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергеем Козьяковым мы встретились для интервью в здании Комиссии на столичной Соломенке, знакомом (с разными эмоциями), наверное, всем служителям Фемиды страны.

— Сергей Юрьевич, в обществе долго и много говорят о судебной реформе, еще продолжающейся. Какова роль ВККС в проведении этой реформы?

— В задачи ВККС входит выбирать кандидатов на должность судьи из юристов, которые могут претендовать на эту должность, учить будущих судей, проводить любые конкурсы в судебные органы. В соответствии с новым законодательством, любые кадровые движения судей проходят только через конкурс. Например, во вновь создаваемый суд, или из одного местного суда в другой, или из местного в Апелляционный суд, или когда судья хочет поменять специализацию, скажем, занимался гражданским процессом, а желает — уголовным или административным... После проведения конкурса мы даем рекомендацию Высшему совету правосудия (ВСП) принять решение относительно такого-то судьи или кандидата на должность судьи. ВСП принимает такое решение, например, позитивное, учитывая наши рекомендации. Это решение окончательное, но формализуется указом президента Украины. Подчеркиваю: президент не может не издать указ. Он обязан это сделать. Это одно из важнейших новшеств реформы. Все кадровые решения в судебной системе принимаются исключительно внутри самой системы. Президент и Верховная Рада теперь из этой процедуры исключены.

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— Сколько сейчас в Украине судов и судей?

— 761 суд. Но согласно указу президента от 29 декабря, около 90% судов в стране будут реорганизованы или ликвидированы. Вместо них будут создаваться окружные суды, их станет 282. Что касается судей, то, когда три года назад мы в этом составе ВККС начали работать, их было около 9000. Сейчас примерно 5800 работающих судей.

Если в 2016 году со стартом реформы уволилось около 1500 судей, то в прошлом году ВСП уволил примерно 800 судей. Это тоже очень много. Уменьшение их количества замедлилось, но все еще происходит. Только в рамках дисциплинарных процедур мы рекомендовали к увольнению около 500 человек за два года работы. Кстати, предыдущий состав Комиссии в год рекомендовал к увольнению за дисциплинарные проступки в среднем всего около 20 человек. Скажу откровенно, дальше уже сокращать некуда. Если говорить просто, главных задач у судебной реформы две: очищение судебного корпуса и его обновление, чтобы пришли добропорядочные и профессиональные судьи. Так вот, очищение у нас происходит темпами, которые в Европе никогда не наблюдались. Единственный пример — недавние события в Турции, когда было уволено 2745 судей. Но там увольнение мотивировалось содействием несостоявшемуся перевороту… У нас же, как известно, совсем другая ситуация — колоссальный запрос общества на кадровое обновление судейского корпуса.

Что касается обновления, то, чтобы в систему пришел новый судья, на проведение всех этапов, от вступительного экзамена, учебы в Национальной школе судей и до квалификационного экзамена, требуется от 18 до 24 месяцев. Только учеба на судей занимает год.

Добор судей. Тесты одновременно сдавали свыше 4000 претендентов. Фото: пресс-служба ВККС

— Давайте расскажем обо всей процедуре. Вот некий юрист пожелал стать судьей. Что он должен делать?

— Во-первых, надо достичь 30-летнего возраста и иметь стаж юридической работы (в области права) не менее пяти лет. А мы, в свою очередь, объявляем так называемый добор кандидатов на должность судьи. В рамках добора кандидаты подают документы, мы их технически проверяем, все ли там нормально. Есть ли, например, диплом о высшем юридическом образовании, стаж, медицинские справки… Причем кандидат не выбирает, в какой суд попадет. Возможность участвовать в конкурсе на замещение вакансии в конкретном суде появится уже после удачно пройденного квалификационного экзамена. Впервые в нашем составе мы объявили такой добор в прошлом году и к нам были поданы документы более чем от 5300 кандидатов. Это абсолютный рекорд, можно сказать, рекорд Гиннесса для нашей страны.

Итак, после технического допуска (кто-то отсеивается) мы проводим тесты. Их сегодня два. И к нам на тесты в один день пришло 4128 человек! В стране только одно помещение может принять одновременно такое количество людей. Это Международный выставочный центр в Киеве. Представьте, какую подготовку надо было нам провести, чтобы все организовать! Чтобы люди прошли без очередей, быстро могли снять верхнюю одежду, зарегистрироваться, получить свой индивидуальный код, им должны указать место в огромном зале... Дабы помочь кандидатам в судьи все это сделать, в зале находилось около 150 наших сотрудников. Они прошли специальные тренинги, знали свои действия и до сантиметра свой маршрут движения по залу. Помните Евровидение? По масштабам подготовки и ответственности очень похоже. За процессом наблюдали члены Комиссии, иностранные наблюдатели и пресса со второго этажа.

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Очень много внимания было уделено безопасности. Тут нам серьезно помогла (и помогает) киевская полиция. Они применяют служебных собак, на входе стоят рамки металлодетекторов... Так проверили, как уже сказал, более 4000 человек, причем быстро. Сотрудников ВККС проверяли тоже. Тестов, напомню, было два — на владение украинским языком и тест по праву. Утром первый, после обеда второй. Этого, кстати, тоже никогда раньше не было, чтобы в один день. По залу работали десятки видеокамер, чтобы кандидаты не списывали или не происходило других нарушений. Много работы было у наших компьютерных специалистов. Ведь система устроена так, что, например, сдал кандидат первый тест, его работа сканируется (и был зал, где можно было видеть, как это происходит, во избежание разных подозрений), и машина тут же выдает результаты. Тест состоит из вопросов, на которые есть четыре варианта ответов. Один — правильный. Кандидат ставит галочки напротив выбранного ответа, и машина отмечает, сколько выбрал правильных. Если ниже определенного процента правильных ответов — значит, тест не сдал. В итоге из более чем 4000 кандидатов нужный балл набрали 700 человек. А направить в Национальную школу судей надо было 600 человек.

С этими 700 кандидатами мы провели психологическое тестирование из пяти тестов, каждый от 100 до 500 вопросов. В Европе точно так много не делают. Тесты провели с помощью итальянской международной компании, которая проводила такого рода тестирование для НАБУ, Нацполиции и других госорганов Украины. Эта работа проведена за средства Евросоюза.

Затем для кандидатов наступила очередь спецпроверки. Для ее проведения мы рассылаем запросы о каждом кандидате в 10 государственных учреждений страны. Это Нацполиция, ГПУ, Минобороны, Минобразования, Минздрав и другие. СБУ, скажем, в этот список не входит, но на всякий случай мы и их запрашиваем, ибо в стране война, мало ли что, люди разные приходят… Спецпроверка выявляет определенные проблемы, но не у многих, порядка 2% человек ее не прошли. Например, было установлено, что такой-то диплом, предоставленный нам, никогда не выдавался... Бывают нередко проблемы с медицинскими документами, или нам сообщают из НАПК о несоответствиях в декларации. Тогда мы просим кандидата дать нам пояснения. Если выяснилось, как было однажды, несоответствие в 1 гривню 29 копеек, наверное, такую ошибку можно простить. Более грубые нарушения ведут к негативным для кандидата последствиям. Тех, кто прошел психологические тесты и спецпроверку, мы направляем в Национальную школу судей. По итогам спецпроверки прямо сегодня мы приняли решение направить в Школу свыше 250 кандидатов. После учебы они сдадут квалификационный экзамен. Затем мы проведем конкурс, предложив тем, кто сдал экзамен, в нем участвовать. Вот сейчас около 1800 судейских вакансий в стране. Мы выберем какую-то часть и предложим эти должности на конкурс. Преимущество имеет тот, кто набрал больше баллов на экзамене. При равном количестве баллов выигрывает тот, у кого больше юридический стаж. Так, чтобы стаж совпал у двух кандидатов с точностью до одного дня, практически не бывает.

Заседание. В Комиссии — собеседование с кандидатом в судьи ВС. Фото: пресс-служба ВККС

— Известно, что в стране кардинально изменились состав и структура Верховного суда. Прошел первый в истории конкурс в новый главный суд страны в рамках реформы. Расскажите, как он проходил и в чем заключается?

— Иногда я слышу, мол, прошел конкурс на должности судей ВС, и он прошел хорошо, прозрачнее, чем раньше. А на самом деле невозможно сравнить с тем, чего вообще не было. Раньше узнать о том, что судья назначен в какой-то суд, тем более в ВС, можно было, только когда состоялось назначение. Никаких конкурсов не было вообще. Если на две вакансии претендуют два кандидата (не случайные люди), то какой это конкурс?

Итак, назову отличия того, что состоялось, от того, что было ранее. Первое — мы впервые объявили конкурс. Второе — раньше судьей ВС мог стать только судья. Сейчас — судья, адвокат или юрист-ученый. И стаж юридический не менее 10 лет. Можно "микс", например, 3 года адвокатом, 7 лет судьей и так далее. Третье — раньше никто не знал ничего о кандидате в судьи ВС. Все было закрыто, по знакомству, хорошо, если без взятки... А мы, когда объявили конкурс, сделали так: скажем, сегодня идет прием документов, в 6 вечера прием закрыли, а завтра в 9 утра список кандидатов уже был в открытом доступе. Далее, мы из документов кандидатов составляли большие досье, там, например, должны быть доказательства 10-летнего стажа юридической работы. Был адвокатом — предоставь копии документов из суда, где был участником процесса, ученым — научные работы и т. п. Там же в досье также размещены декларации о родственных связях и добропорядочности. В первой декларации — напишите, пожалуйста, кто из родственников является депутатом, прокурором, судей. Во второй — надо было ответить на ряд вопросов "да" или "нет". Ответил неверно, значит, соврал... Вообще, конкурс в Верховный суд стал тяжелейшим испытанием для сотен первоклассных юристов, за которыми могли наблюдать не только граждане Украины, но и всего мира — он транслировался в режиме онлайн.

— А если у кандидата, скажем, жена — судья, это плохо?

— Нет. Но об этом надо сразу заявить. Иначе может возникнуть конфликт интересов. Но вернемся к досье кандидатов. Его содержание было полностью опубликовано на нашем сайте (кроме персональных данных, разумеется). Никогда раньше ничего подобного не было. В материалы досье также попадала аналитическая записка НАБУ о кандидате. Бывала очень интересная информация о нем и его ближайших родственниках… Предположим, мама кандидата, вполне бедный человек, вдруг оказывается владелицей пяти квартир в очень дорогом городе Украины. Или кандидат-судья непрерывно меняет весьма дорогие автомобили. Может быть, это и законно, но мы хотим услышать логичное доказательное объяснение. Бывали и курьезы. Например, в отношении кандидата поступила информация, что он является владельцем хорошего участка земли и особняка, построенного на этом участке в одном из южных городов. Кандидат — судья и вроде бы не мог легитимно заработать на такое имущество. А кандидат приносит документ, доказывающий, что владелец на самом деле не он, а его стопроцентный тезка. Еще один кандидат-адвокат показал за несколько последних лет доход в размере буквально нескольких тысяч гривен в год. "За что живете?" — спрашиваем. "За счет отца", — отвечает. А ведь кандидату гораздо больше 30 лет...

На должности судей ВС (мы объявили 120 вакансий на первом этапе) претендовали первоначально более 1300 кандидатов. Экзамен сдавали 654 кандидата. Они проходили тяжелейшее испытание в виде теста и практического задания. Тест и задание были настолько непростыми, что отсеялось 40% кандидатов. Причем не только никому ранее не известные люди, но и судьи бывших Верховного суда Украины, высших специализированных судов, некоторые ученые…

Мы потом анализировали, почему так случилось, пришли к мнению, что эти люди ранее вообще никогда не сдавали тестов, для них это было впервые в жизни. Как и для многих других. Я сам делал это дважды в жизни: когда сдавал на право вождения автомобиля и недавно, когда мы внедрили психологические тесты. Сам прошел их. Так вот, известные юристы, конечно, нервничали, сдавая тесты. А тут еще судью у входа в зал встречают журналисты и спрашивают: откуда у вас такая дорогая машина, на которой вы приехали? То есть стресс усиливался. Наверное, потому у многих такие результаты…

С теми же, кто прошел экзамены, у нас были собеседования, причем в прямом эфире, мы все транслировали в YouTube. Такого не только у нас никогда не было, но и в мире. За одним исключением: когда избрание судьи — политический процесс, как в США. Там всего девять судей Верховного суда. Когда есть вакансия, президент предлагает единственную кандидатуру. Затем эта кандидатура обсуждается в Юридическом комитете Сената США, несколько дней идет собеседование, за которым следит вся страна. Об этом в Голливуде снят блестящий фильм "Слушание". Но конкурса никакого нет. А там, где обсуждение кандидатов на должности судей ВС идет в рамках судейского корпуса, это всегда закрытый процесс. Мы впервые его открыли — наблюдать и делать выводы могли все люди.

Еще одна новинка — в обсуждении участвовали представители из Общественного совета добропорядочности. Их должно быть 20 человек, трое вышли, сейчас 17... Вот они давали нам положительную или отрицательную информацию о кандидате. Если мы с их отрицательным выводом соглашались, кандидат дальше к должности не продвигался. Но мы можем и не согласиться, преодолеть вывод общественности не менее чем 11 голосами из наших 16 (ВККС состоит из 16 членов). Тогда продвижение кандидата продолжается.

Список моментов, которые являются настоящим инновационным прорывом при прохождении на должность судьи ВС, можно продолжать, их несколько десятков. Я назвал основные.

Конкурс. Кандидаты в судьи Верховного суда Украины сдают экзамен. Фото: пресс-служба ВККС

— Сколько в новый состав ВС прошло "старых" судей?

— Вот оставьте в интервью именно эту формулировку — "о старых судьях". Речь о возрасте? Тогда отвечу: самому молодому судье ВС 33 года, самому старшему — 62 года. Если же речь идет о старом составе ВС Украины, то в новый Верховный суд прошло пока пять человек. А вообще в новом составе ВС из 115 человек, прошедших тяжелый 9-месячный конкурс, почти 75% — из числа бывших судей (судов разных инстанций) и 24—25% — адвокаты и ученые, которые никогда ранее не работали в суде. Много это или мало?

Сравним наши цифры с составом высших судов в других странах. В мире большие Верховные суды встречаются нечасто. Как уже говорил, в США и Канаде по 9 судей. В Сингапуре — 15 судей. А вот в Португалии 65 членов ВС. И там лишь 10% от состава Верховного суда — не судьи. Там это определено законом, у нас — нет. Вот и сравнивайте… Хотя общественность порой говорит, мол, все равно мало не судей в составе ВС, но мы с этим не согласны. Большее количество не судей на начальном этапе работы Верховного суда было бы даже опасным. Вот сейчас у нового состава ВС порядка 75 тысяч дел на рассмотрении! Это дела, которые пришли из ликвидированных Высших специализированных судов. И приходят новые. Например, в административной юрисдикции каждый судья ВС получает от 200 до 400 дел в неделю, как старых дел, которые надо "зачищать", так и новых! Я к тому, что в новом Верховном суде при такой нагрузке нужны и опытные профессионалы, не понаслышке знающие, как справляться с таким валом судебных дел. И утверждать обратное — чистой воды непрофессиональный популизм.

Кстати, по будущей специализации кандидаты делились еще на стадии конкурса. Потом в ВС распределились по четырем кассационным судам: уголовный, административный, гражданский и хозяйственный. А над ними — Большая палата. Она должна собирать все спорные дела от упомянутых четырех, и принимать решения, которые будут иметь юридическую силу для всей судебной системы, прецедентное значение для любого суда. И суд первой инстанции сможет, опираясь на такой прецедент, безошибочно и быстро принимать решения. Это очень важно.

Женщин в новом составе ВС Украины почти половина. И впервые председатель ВС — женщина. Валентина Данишевская очень опытный профессионал, была в свое время судьей, потом работала в международной организации. И избрали ее судьи ВС председателем своим голосованием с внушительным отрывом от других соискателей этого места. Мы видели результаты тестов, в том числе психологических, всех претендентов. Я считаю, то, что ее избрали — невероятно оптимальный вариант, удача. В новом Верховном суде десятки кандидатов и докторов юридических наук, многие свободно говорят по-английски. Пожалуй, это лучший состав главного суда за все годы. Далее состоится добор до определенного законом количества судей ВС, то есть до 200 человек. Это будет второй такой же конкурс, мы, наверное, будем его начинать этой осенью. А до того у нас еще огромное количество дел.