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Главе Черновицкого облсовета назначили огромный залог (видео)

13 февраля, 16:23

ВАКС предоставил Мунтяну возможность внести залог

Главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении взятки, избрали меру пресечения в виде залога в размере более 10 миллионов гривен.

Соответствующее решение утвердил Высший антикоррупционный суд.

"Применить меру пресечения к подозреваемому Мунтяну Ивану Николаевичу, 1969 года рождения, в виде залога в 4760 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10 миллионов 5 тысяч 520 гривен", - объявил судья.

Кроме того, Мунтяна обязали являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд; не отлучаться из Черновцов без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями.

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Также он обязан носить электронный браслет и сдать на хранение в Миграционную службу свои загранпаспорта.

Ранее мы сообщали, что, по версии следствия, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена 400 тысяч долларов за содействие в аренде санатория "Брусниця".

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Предпринимателю также была избрана мера пресечения в виде залога размером в 5 млн гривен.

Напомним, что ранее в НАБУ сообщили о разоблачении трех человек на попытке дать 5 млн долл. взятки председателю Фонда госимущества Украины. По данным НАБУ, задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. их разоблачили детективы Бюро.

Ранее мы сообщали, что в 2019 году Служба безопасности Украины заблокировала 497 проявлений коррупции среди чиновников.

Также мы писали, что закон об обличителях коррупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

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взятка залог мера пресечения черновицкая область облсовет Мунтян ВАКС

Источник: Сегодня

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