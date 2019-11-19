Главе исполкома Радикальной партии Ляшко вручили подозрение

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Главе исполнительного комитета Радикальной партии Олега Ляшко – Олегу Аверьянову – вручили уведомление о подозрении. Ему инкриминируют похищение автомобиля, который был его совместной собственностью с женой.

Сам политик уверен – это попытка политического давления, потому что дело открыли еще в 2015-м, и оно – гражданское и сугубо семейное. Мол, на тот момент провели расследование и производство закрыли. Его повторное открытие Аверьянов считает неслучайным.

Поддержать однопартийца приезжал и Олег Ляшко. Политик убежден, что против него и членов его политсилы поднимают волну сфабрикованных дел, чтобы дискредитировать партию перед следующими парламентскими выборами.

"Они сфальсифицировали заявление моей жены – то, что я украл якобы этот автомобиль. То есть, я сам у себя выкрал автомобиль! Вы знаете, ну что-то умнее бы придумали. То есть, докажите, если у вас что-то есть. Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Но то, что происходит – это не от здравого смысла. Те люди, которые подписывали эти документы, эти подозрения, они будут за это отвечать. Это политическое преследование", – заявил Олег Аверьянов, глава исполкома Радикальной партии.

"Арестовав меня, преследуя моих единомышленников, они пытаются отомстить нам за нашу позицию и ограничить наши возможности для того, чтобы защищать страну. Хотят на меня повесить судимость в сфальсифицированном деле, чтобы ограничить мои конституционные права быть избранным президентом Украины или народным депутатом Украины. Это их задача, их цель. Мы будем против этого бороться. И политическая наша позиция, за которую мы сегодня страдаем, делает нас только сильнее", – подчеркнул лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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