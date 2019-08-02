Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение

Недавно силовики провели обыски в Окружном админсуде Киева (ОАСК), а сегодня председателю суда Павлу Вовку вручили подозрение. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Андрей Лысенко.
Также стало известно, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь готовит обращение в Высший совет правосудия в отношении отстранения Вовка от выполнения обязанностей судьи. Кроме того, он добавил, что прокуратура будет просить суд избрать для Вовка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Отметим, что в генпрокуратуру для вручения подозрения также вызывались судьи ОАСК Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов.
Как сообщает "Украинская правда", по состоянию на 15:30 все судьи находились на допросе, и пока им не было объявлено о подозрении.
Как сообщали новости "Сегодня", в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия обысков в Окружном админсуде. Как рассказывал заместитель начальника Главного следственного управления — начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в ходе проведения досудебного расследования была создана совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.
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