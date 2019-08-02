Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение

Сегодня, 16:00

Правоохранители подозревают судью во вмешательстве в решения судов и высших органов госвласти

Павел Вовк

Павел Вовк / Фото: Facebook

Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA Политика Правоохранители подозревают судью во вмешательстве в решения судов и высших органов госвласти

Недавно силовики провели обыски в Окружном админсуде Киева (ОАСК), а сегодня председателю суда Павлу Вовку вручили подозрение. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Андрей Лысенко.

Также стало известно, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь готовит обращение в Высший совет правосудия в отношении отстранения Вовка от выполнения обязанностей судьи. Кроме того, он добавил, что прокуратура будет просить суд избрать для Вовка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Реклама

Отметим, что в генпрокуратуру для вручения подозрения также вызывались судьи ОАСК Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов.

В тренде
Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение
Павел Вовк

Как сообщает "Украинская правда", по состоянию на 15:30 все судьи находились на допросе, и пока им не было объявлено о подозрении.

Как сообщали новости "Сегодня", в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия обысков в Окружном админсуде. Как рассказывал заместитель начальника Главного следственного управления — начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в ходе проведения досудебного расследования была создана совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ГПУ вовк судья окружной админсуд подозрение

Источник: УНИАН

Реклама

Реклама

Новости партнеров

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)
В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Ученые назвали новую опасность смартфонов
День Независимости Украины: сколько будут отдыхать украинцы
День Независимости Украины: сколько будут отдыхать украинцы
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Популярные статьи

Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 году
Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 годуПолитика
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИ
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИПолитика
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министры
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министрыПолитика
Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президента
Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президентаПолитика
"Кто главный здесь?": Зеленский в Черкассах устроил новый разнос чиновникамПолитика

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
Интернет-аукцион для коллекционеров. Лоты от 1 грн
Интернет-аукцион для коллекционеров. Лоты от 1 грн
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Нашлись странные исторические фото
Нашлись странные исторические фото
Самые странные совпадения: фото
Самые странные совпадения: фото