Правоохранители подозревают судью во вмешательстве в решения судов и высших органов госвласти

Павел Вовк / Фото: Facebook

Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA 2019-08-02T16:00:00+03:00 Политика Правоохранители подозревают судью во вмешательстве в решения судов и высших органов госвласти

Недавно силовики провели обыски в Окружном админсуде Киева (ОАСК), а сегодня председателю суда Павлу Вовку вручили подозрение. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Андрей Лысенко.

Также стало известно, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь готовит обращение в Высший совет правосудия в отношении отстранения Вовка от выполнения обязанностей судьи. Кроме того, он добавил, что прокуратура будет просить суд избрать для Вовка меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Отметим, что в генпрокуратуру для вручения подозрения также вызывались судьи ОАСК Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов.

В тренде Главе Окружного админсуда Киева вручили подозрение

Как сообщает "Украинская правда", по состоянию на 15:30 все судьи находились на допросе, и пока им не было объявлено о подозрении.

Как сообщали новости "Сегодня", в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия обысков в Окружном админсуде. Как рассказывал заместитель начальника Главного следственного управления — начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, в ходе проведения досудебного расследования была создана совместная следственная группа из ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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