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Главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину

22 мая, 21:16

В НАТО приветствуют приверженность украинского руководства реформированию Вооруженных сил

Фото: Getty Images

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич приветствует приверженность украинских властей продолжать реформирование Вооруженных сил Украины.

В среду, 22 мая, в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Военного комитета, в котором принял участие генерал Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, уволенный с должности начальника Генерального штаба ВСУ президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Брюссель, Пич сообщил, что вопрос реформирования украинских вооруженных сил был предметом обсуждения в рамках заседания.

"Мы отметили ситуацию в сфере безопасности, которая несет вызовы, и мы приветствуем приверженность украинских властей продолжать реформы", – сообщил он.

Пич заверил, что НАТО продолжит "координировать и поддерживать процесс реформ украинских вооруженных сил". "Мы впечатлены количеством и качеством реформ, которые были сделаны", – подчеркнул глава Военного комитета.

По его словам, Муженко проинформировал коллег о текущей ситуации, о продолжающемся процессе реформ ВСУ. Стороны также обсудили вопрос улучшения координации между союзниками и Украиной.

А главнокомандующий силами НАТО в Европе Тод Волтерс, который в начале мая вступил в эту должность, в свою очередь констатировал, что США за последние несколько лет увеличили количество учений украинских ВСУ.

"Мы планируем продолжать тренировочный режим учение, что позволит Украине лучше защищать свою суверенную территорию", – отметил он.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№ 9037). Решение поддержали 334 народных депутата.

Тем временем, в Североатлантическом альянсе ожидают, что Украина продолжит реформировать сектор безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

Ранее заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон заявила, что Киеву нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников.


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Тег США, НАТО, ВСУ, учения, Украина, реформы

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Источник:

Интерфакс-Украина

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