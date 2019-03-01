Главная тема: сегодня в студии – руководители всех силовых ведомств Украины
Арсен Аваков, Юрий Луценко, Василий Грицак и Павел Петренко расскажут о честных выборах
В 21:00 на канале Украина в прямом эфире – спецпроект "Главная тема. Выбор". Сегодня в гостях у Елены Кот будут руководители всех силовых ведомств Украины. Такой концентрации силовиков высокопоставленных эта студия еще не видела. Будут Арсен Аваков, Юрий Луценко, Василий Грицак, а также Павел Петренко.
"Будем говорить о том, что каждый из нас может сделать, чтобы выборы президента прошли честно, прозрачно. И в их результатах ни у кого не было сомнений. Мои гости расскажут, что каждое из силовых ведомств делает для защиты избирательного процесса. Обещаю зрителям – эксклюзив. А также много интересной и полезной информации, которую обязательно должен знать каждый избиратель", – говорит ведущая Елена Кот.
Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.
Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.
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