Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости политики

Главная тема: сегодня в студии – руководители всех силовых ведомств Украины

Сегодня, 20:52

Арсен Аваков, Юрий Луценко, Василий Грицак и Павел Петренко расскажут о честных выборах

Канал «Украина» покажет ток-шоу с Еленой Кот «Главная тема. Выбор»
Канал «Украина» покажет ток-шоу с Еленой Кот «Главная тема. Выбор».
Главная тема: сегодня в студии – руководители всех силовых ведомств Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7e9/f1d/5c77e9f1d7651.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7e9/f1d/5c77e9f1d7651.jpg Политика Арсен Аваков, Юрий Луценко, Василий Грицак и Павел Петренко расскажут о честных выборах

В 21:00 на канале Украина в прямом эфире – спецпроект "Главная тема. Выбор". Сегодня в гостях у Елены Кот будут руководители всех силовых ведомств Украины. Такой концентрации силовиков высокопоставленных эта студия еще не видела. Будут Арсен Аваков, Юрий Луценко, Василий Грицак, а также Павел Петренко.

"Будем говорить о том, что каждый из нас может сделать, чтобы выборы президента прошли честно, прозрачно. И в их результатах ни у кого не было сомнений. Мои гости расскажут, что каждое из силовых ведомств делает для защиты избирательного процесса. Обещаю зрителям – эксклюзив. А также много интересной и полезной информации, которую обязательно должен знать каждый избиратель", – говорит ведущая Елена Кот.

Напомним, премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, выборы президента, Главная тема, Выборы президента Украины 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Главная тема: сегодня в студии – руководители всех силовых ведомств Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один кандидат в президенты Украины заявил о готовности сняться с выборов

Сегодня, 17:04

Кандидат от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап призвал своих сторонников голосовать за Анатолия Гриценко

"Политический эксгибиционизм": соцсети о снятии Садовым своей кандидатуры на выборах

Сегодня, 16:39

Пользователи сети не оставили без внимания одно из громких политических заявлений, озвученное теперь уже бывшим кандидатом в президенты Украины

"Главная тема". Праздничная экономия: где искать скидки и распродажи?

Сегодня, 15:51

Накануне 8 Марта и в межсезонье начинаются распродажи

Садовый снялся с выборов президента и поддержал другого кандидата

Сегодня, 15:00

Политик анонсировал подписание соглашения с новым "партнером" уже на следующей неделе

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

Что лечит калина в организме человека

Пенсия в Украине: Гройсман сделал важное заявление

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Путин заигрался: еще одна страна выступила против России

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что ожидает украинцев в марте: перерасчет пенсий, перевод часов и выборы президента

Вчера, 07:51

В среднем, по заявлениям правительства, пенсии украинцев вырастут на 255 грн

Новое ток-шоу вместо песенного конкурса: чем закончился скандал с Нацотбором на Евровидение

Вчера, 07:13

После череды скандалов в НОТУ заявили, что на песенный конкурс в Израиль Украина не поедет

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

27 февраля, 07:51

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

27 февраля, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

''Грохнем Украину'': Скабеева оскандалилась новой угрозой