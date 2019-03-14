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"Главная тема. Выбор": гости эфира – Яценюк и Ляшко

Сегодня, 15:02

Можно будет задать откровенные вопросы, чтобы зрители услышали конкретные ответы

Фото: Сегодня
"Главная тема. Выбор": гости эфира – Яценюк и Ляшко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a54/785/5c8a54785270a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a54/785/5c8a54785270a.jpg Политика Можно будет задать откровенные вопросы, чтобы зрители услышали конкретные ответы

В пятницу, 15 марта, в 21:00 на телеканале "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор", в прямом эфире которого лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко ответят на вопросы ведущих канала: Елены Кот, Олега Панюты и Анны Пановой.

Как медицинская реформа изменила цены на лекарства и услуги врачей? Почему пенсии и зарплаты не успевают за инфляцией? И что будет с курсом доллара после выборов? Будут ли продавать землю? Ответы на эти и другие вопросы – в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор".

"Сделать правильный выбор в ходе голосования – ответственность каждого украинца. Задать откровенные вопросы кандидатам в президенты и экспертам, чтобы зрители услышали конкретные ответы, – ответственность нашего ток-шоу и моих коллег. В эту пятницу в нашей студии экспертным мнением по наиболее острым социальным вопросам будут делиться экс-премьер Арсений Яценюк и кандидат в президенты Олег Ляшко. Присоединяйтесь к нашей дискуссии", – отметила ведущая проекта Елена Кот.

Премьера "Главной темы. Выбор" состоялась 22 февраля, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00. Командой проекта запланировано 9 выпусков и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Олег Ляшко, член партии "Оппозиционный блок" Юрий Вилкул, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

Напомним, 8 марта, гостями ток-шоу "Главная тема. Выбор" были народные депутаты Украины Юлия Тимошенко и Александр Вилкул.

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Тег Арсений Яценюк, выбор, Олег Ляшко, Главная тема

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