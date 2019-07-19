"Главная тема. Выбор": гости студии – Гройсман и Ляшко

Политики обсудят, кто будет премьер-министром и спикером Верховной Рады после выборов

Фото: телеканал "Украина"

Сегодня, 19 июля, в 19:50 на телеканале "Украина" выйдет политическое ток-шоу "Главная тема. Выбор". Гостями студии станут лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и действующий премьер-министр, глава партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман. Ведущие – Елена Кот и Олег Панюта.

В прямом эфире ток-шоу политики обсудят, кто будет премьер-министром и спикером Верховной Рады после выборов, что будет дальше со всеми реформами, начатыми нынешним правительством, какой будет минимальная и средняя зарплата в стране.

Лидеры партий расскажут, затянется ли вопрос бюджета на следующий год в связи с выборами и сменой власти, а также что будет с реформой децентрализации после выборов, как дальше будут развиваться сильные громады и будет ли продолжена реформа образования.

Кроме того, Гройсман и Ляшко обсудят проект нынешнего правительства "Чужих детей не бывает" – его итоги. В ходе эфира политики расскажут, как усилилась ответственность за неуплату алиментов и сколько детей, воспитывающихся в неполных семьях, получили выплаты в рамках этого проекта.

Вместе с тем, народным избранникам в студии зададут вопросы зрителей программы, которые можно оставить в комментариях к посту на официальной странице телеканала "Украина".

Сообщаем, что в рамках спецвыпусков "Сегодня" 21 июля к показу запланированы прямые включения со студии "Главная тема. Выбор", которые начнутся в 20:00. Гостями эфира станут – научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань, который прокомментирует первые результаты Национального экзит-пола, и председатель общественной организации "Гражданская сеть "Опора" Ольга Айвазовская, которая расскажет о нарушениях во время голосования и их влиянии на общие итоги выборов. Также зрители смогут увидеть первую реакцию штабов партий, которые проходят в Верховную Раду.

Смотрите политическое ток-шоу "Главная тема. Выбор" в пятницу, 19 июля, в 19:50 и в День выборов 21 июля в 20:00.

Новости "Сегодня" сообщали, что гостями предыдущего ток-шоу "Главная тема. Выбор", которое выйдет на телеканале "Украина" 12 июля, были экс-президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина".

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