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"Главная тема. Выбор" снова в эфире: гости первого выпуска – Вакарчук и Гройсман

4 июня, 15:03

У избирателей есть запрос на новые лица, поэтому в политику идут те, кто никогда там не был, говорит автор проекта

Фото: телеканал "Украина"

Телеканал "Украина" возобновляет показ ток-шоу "Главная тема. Выбор", которое стартует 7 июня в 19:45. В студии проекта накануне внеочередных парламентских выборов в прямом эфире с участием топовых политиков и лидеров партий, которые будут баллотироваться в Верховную Раду, будут проходить дискуссии по самым острым общественно важным темам.

В эфир команда проекта готовит семь выпусков: первый стартует 7 июня в 19:45, следующие будут выходить по пятницам в 21:00. К показу также запланирован спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущие проекта – Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта.

В студии ток-шоу появятся не только лидеры партий и топовые политики, но и лидеры мнений, которые по разным причинам не идут в парламент. Гостями первого эфира станут глава партии "Голос" Святослав Вакарчук и премьер-министр Украины Владимир Гройсман .

"У избирателей есть запрос на новые лица, поэтому в политику идут те, кто никогда там не был. А также те, кто там давно, но теперь, отвечая потребностям украинцев, должны показать себя с другой стороны. Борьба должна быть интересной. И цель нашего проекта – показать зрителю, кто есть кто. Мы попробуем открыть фактически закрытые списки партий и показать настоящие лица как новых, так и старых кандидатов в депутаты", – отметила руководитель проекта Евгения Федичкина .

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента.

21 мая 2019 года он подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля 2019 года. Указ вступил в силу 23 мая 2019 после того, как был опубликован в газете "Урядовий кур’єр".

24 мая в Украине началась избирательная кампания по внеочередным выборам народных депутатов.

Премьера ток-шоу "Главная тема. Выбор" в пятницу, 7 июня, в 19:45 в эфире телеканала "Украина"!


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Тег вакарчук, перевыборы, Гройсман, выборы в парламент , Главная тема

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