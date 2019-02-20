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"Главная тема. Выбор": в новом проекте телеканала "Украина" обсудят цены на газ, субсидии и их монетизацию

Сегодня, 22:43

К обсуждению команда будет привлекать не только экспертов, но и политиков, а именно – лидеров президентской гонки

"Главная тема. Выбор": в новом проекте телеканала "Украина" обсудят цены на газ, субсидии и их монетизацию Политика К обсуждению команда будет привлекать не только экспертов, но и политиков, а именно - лидеров президентской гонки

Премьера на телеканале "Украина". Уже в эту пятницу в 21:00 в эфире спецпроект "Главная тема. Выбор".

Как и "Главная тема", новый проект будет освещать самые актуальные социальные проблемы украинцев. Привлекая к их решению главных политических фигурантов – кандидатов на президентское кресло.

"Главная тема. Выбор" составит достойную конкуренцию старым форматам политических ток-шоу. На генеральной репетиции побывала корреспондент Анна Гришина.

В гримерке к эфиру готовится Елена Кот: подкорректировать макияж, надеть микрофон, поправить костюм, который и так сидит идеально. Через несколько минут у телеведущей генеральная репетиция нового спецпроекта.

Формат спецпроекта, как и "Главной темы", которая уже более года в эфире, – социальный. Журналисты так же будут искать проблемные истории, готовить острые сюжеты. Только к обсуждению команда будет привлекать не только экспертов, но и политиков, а именно – лидеров президентской гонки.

"Мы обсуждаем наиболее острые социальные проблемы. Все реформы: пенсионную, образовательную, медицинскую. Мы будем говорить о трудовой миграции. Все те темы, которые сегодня обсуждают украинцы. У нас будут непосредственно участники избирательного процесса или их представители, представители их штабов, эксперты, которые нам будут помогать выяснить их позицию относительно того или иного кандидата ", – говорит автор и ведущая спецпроекта "Главная тема. Выбор" Елена Кот.

На генеральной репетиции первой программы роли политиков и министров играют журналисты. Работающих в реальном времени – два часа, чтобы в эфире избежать каких-либо технических сбоев.

"У нее минимальная пенсия – 1500 грн. При этом ей приходит платежка за газ в 2000 грн, А она не может получить субсидию. Почему?", – говорит ведущая.

Путей решения таких наболевших социальных вопросов будут искать ведущая и ее гости в студии. Спецпроект "Главная тема. Выбор" не будет похож на политические ток-шоу, в которых кандидаты агитируют за себя, ссорятся, а порой и дерутся.

"Мы не хотели повторять и копировать существующие форматы. Более того я не считаю, что во многом эти форматы отвечают на вопросы, потому что они больше являются площадками для предвыборной агитации. Наша основная задача была все-таки оставить основной акцент "Главной темы", все что мы освещаем, социальные темы – и именно этот акцент остается в "Главной теме. Выбор", – объясняет директор ООО "Медиа Группа Украина" Евгений Лященко.

9 выпусков спецпроекта будут снимать в той же студии, что и "Главную тему". Отличие – в стилистике и цветовой гамме: вместо голубого появится эмоциональный оранжевый.

"Тематика выходит из сугубо социально-экспертной в политическую плоскость. Поскольку сейчас такой период в стране, когда мы должны понимать, о чем нам рассказывают, что они обещают, насколько это реально. Для нас важно не только показать проблему, но и показать, как она решилась", – говорит руководитель проекта "Главная тема. Выбор "Евгения Федичкина.

"Главная тема" и дальше будет выходить на канале "Украина" каждое воскресенье в 20:00. А спецпроект "Главная тема. Выбор" – по пятницам в 21:00. Стартует он уже послезавтра. Известно и о чем речь: цены на газ, субсидии и их монетизация. А в день президентских выборов команда проекта готовит большой Избирательный марафон.

Ранее стало известно, как субсидии наличкой скажутся на ценах в Украине.

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать". Также узнавайте о новшествах из видеосюжета "Сегодня":

Напомним, ранее в "Главной теме" обсудили подорожание проезда в столичных маршрутках.

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