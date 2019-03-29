"Главная тема. Выбор": в студии спецпроекта Порошенко, Ляшко, Тимошенко и Вилкул

Сегодня в студии будет наибольшее количество кандидатов в президенты с начала этого проекта

Фото: Сегодня

"Главная тема. Выбор": в студии спецпроекта Порошенко, Ляшко, Тимошенко и Вилкул //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7cd/2bd/5c87cd2bda483.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7cd/2bd/5c87cd2bda483.jpg 2019-03-29T21:00:00+02:00 Политика Сегодня в студии будет наибольшее количество кандидатов в президенты с начала этого проекта

Финальный забег. Сегодня кандидаты в президенты придут в студию спецпроекта "Главная тема. Выбор" к телеведущей Елене Кот. Кто же будет и о чем говорить буквально за несколько часов до начала "дня тишины"?

До дня голосования все меньше времени. И сегодня в студии "Главная тема. Выбор" будет наибольшее количество кандидатов в президенты с начала этого проекта. Мы ждем Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Александр Вилкула и Петра Порошенко. Поддерживать дискуссию будет ведущий еженедельной программы "Сегодня. Итоги" Олег Панюта.

Для кандидатов подготовили испытание.

"Испытания непростое. И подготовили его не столько мы, сколько наши зрители. Во время предыдущих эфиров с этими кандидатами на странице канала Украина в Фейсбуке было очень много вопросов к гостям в студии. Некоторые мы успевали озвучить, однако на большинство времени не хватило. Поэтому, решили посвятить целый эфир именно вопросом от украинцам. Ведь для них работаем, и их мнение важное. Вопросы очень разные. И о пенсии, и о дорогах, и о медицинском обеспечении, и о невыполненных обещаниях, и о том, куда можно было бы потратить деньги, которые пошли на избирательную рекламу. Обо всем, что больше всего беспокоит избирателей они и спрашивают у кандидатов в президенты. Есть очень острые вопросы. Интересно, как будут реагировать на них приглашенные гости", – говорит Елена Кот.

Эфир действительно должно быть насыщенным. Напомним зрителям, что "Главная тема. Выбор" стартует в 21:00 и продлится до полуночи. Будем смотреть, чтобы понимать, кого выбирать! Не пропустите!

Ранее мы писали, что кандидатам в президенты зададут вопросы из соцсетей в прямом эфире ток-шоу.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" были Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк, лидер партии "Наши" Евгений Мураев и Юлия Тимошенко.

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