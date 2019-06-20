"Главная тема. Выбор": в студии ток-шоу Порошенко и Разумков

Бывший глава государства и представитель новой власти дадут ответы на самые острые общественно важные вопросы

Фото: телеканал "Украина"

В пятницу, 21 июня, в 21:00 в эфире телеканала "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор". Гостями студии станут экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Ведущие – Елена Кот и Анна Панова.

"Дмитрий Разумков и Петр Порошенко – политики, которых называют новой и старой властью. Один из них впервые поведет свою политическую силу в парламент, другой – выигрывал не только парламентские, но и президентские выборы. Что победит в этот раз: новизна и неизвестность или опыт и политические традиции? Узнаем уже совсем скоро", – прокомментировала ведущая проекта Елена Кот.

Вместе с тем, кандидатам в депутаты в студии зададут вопросы зрителей программы, которые можно оставить в комментариях к посту на официальной странице телеканала "Украина".

Как сообщалось, телеканал "Украина" возобновил показ ток-шоу "Главная тема. Выбор" .

В студии проекта накануне внеочередных парламентских выборов в прямом эфире с участием топовых политиков и лидеров партий, которые будут баллотироваться в Верховную Раду, пройдут дискуссии по самым острым общественно важным темам.

В целом, в эфир запланированы семь выпусков и спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущие проекта – Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта. В студии ток-шоу появятся не только лидеры партий и топовые политики, но и лидеры мнений, которые по разным причинам не идут в парламент.

Напомним, 14 июня в эфире "Главной темы. Выбор" гостями были Смешко, Ляшко и Мураев .

Ток-шоу "Главная тема. Выбор" по пятницам в 21:00 в эфире телеканала "Украина"!

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