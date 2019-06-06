Главная задача была выполнена: политолог о поездке Зеленского в Брюссель

Бюрократическая система получила команду: продолжаем работать, говорит Андрей Еременко

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Евросовета Дональд Туск. Фото: president.gov.ua

Первый официальный зарубежный визит президента Украина Владимира Зеленского в Брюссель, его знакомство и встречи с руководством Евросоюза выполнил главную задачу – дал задел для будущих встреч украинского лидера с главами стран-членов ЕС и руководством объединения.

Об этом политолог, основатель исследовательской компании Active Group Андрей Еременко рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Стороны общались, пожимали друг другу руки, улыбались, нежно обнимались, всячески демонстрировали любовь и почтение, приглашали друг друга в гости. То есть Зеленского приняли как президента Украины, с Зеленским готовы общаться", – отметил эксперт.

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По словам Еременко, речи о подписании каких-то важных документов и достижении важных договоренностей на первой встрече быть не может.

"Но бюрократическая система всех участников встреч, и не только, получила команду: продолжаем работать. В принципе, что и требовалось. То есть первый визит не "супер-вау!", но вполне успешный", – сказал Андрей Еременко.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель" .

Ранее новости "Сегодня" писали, что у Зеленского назвали главную цель его первого зарубежного визита .

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