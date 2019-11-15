Главное – особый статус Донбасса: Путин рассказал о роли "формулы Штайнмайера"

Президент России Владимир Путин / Фото: AFP

Особый статус Донбасса – это ключевой момент в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины, а сама по себе "формула Штайнмайера" не несет никакого содержания. Об этом заявил на пресс-конференции в Бразилии президент России Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

По его словам, если не будет соответствующего закона, устраивающего и непризнанные "республики", то ситуация может зайти в тупик и "формула Штайнмайера" здесь ничем не поможет.

"Самое важное, и на это я бы хотел обратить внимание – это абсолютно ключевой вопрос. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Ведь весь смысл "формулы Штайнмайера", которая не несет никакого содержания и является просто инструментом принятия, имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов, – там же ничего нет содержательного, это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует, кстати говоря, Минским соглашениям. Но мы пошли на это, это компромисс с нашей стороны, мы согласились, но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед. А зачем нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь формула нужна для имплементации этого закона", – сказал Путин.

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Российский лидер напомнил, что 31 декабря истекает срок действия ныне существующего закона об особом статусе.

"31-го истекает срок. Дальше что? Что мы будем обсуждать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос", – подчеркнул хозяин Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение Нормандской четверки. Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, возобновления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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