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Вопрос в результате: почему Зеленскому и Путину пока нет смысла встречаться

2 июня, 12:23

Пока нет причин говорить о конкретных датах и местах, хотя раньше эксперты делали ставки на саммит, приуроченный годовщине высадки в Нормандии

Владимир Зеленский и Владимир Путин
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: Сегодня

Возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Российской Федерации Владимира Путина на саммите, посвященному годовщине проведения Нормандской операции, были не более чем предположениями, поэтому нет ничего странного в том, что она таки не состоится. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

Так, на сегодня возможность такой встречи равна нулю, так как Путина не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.

"Предположения по поводу проведения этой встречи на праздновании очередной годовщины высадки в Нормандии было не больше, чем гаданием на кофейной гуще. По аналогии с событиями пятилетней давности мы пытались выстроить какие-то теоретические возможности, которые на практике ничем не подтвердились", – говорит Яременко.

Как считает эксперт, сейчас нет причин говорить вообще о возможности проведения встречи между лидерами Украины и России, о конкретных датах и местах, хотя и есть эксперты, которые заявили о готовности организовать такое мероприятие.

"Для Зеленского и для Путина важно, чтобы такая встреча была результативной. Без этого нет смысла встречаться. А на сегодня, в принципе, нет оснований говорить, что эта встреча может что-то дать. Надо время для того, чтобы состоялись консультации, какая подготовительная работа для того, чтобы стало понятно, есть ли вообще смысл встречаться. А инициатива Франции (созвать встречу в нормандском формате – ред.) не значит, что уже идет речь о какой-то конкретной дате. Это лишь говорит о желание Франции играть важную роль посредника и участвовать в процессе дипломатического регулирования. В принципе, и Минск, и Анкара, и другие столицы могут выступить с подобными заявлениями, но это еще ничего не значит", – считает эксперт.

Напомним, ранее эксперт Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Сегодня", какой именно должна быть первая встреча между Путиным и Зеленским.

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Тег Франция, переговоры, Путин, встреча, Зеленский, саммит, Минск, яременко, нормандия, Макрон

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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