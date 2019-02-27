Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные

Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Главное – участие: зачем на выборы идут заведомо непроходные Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/589/5c6d3758940a0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/589/5c6d3758940a0.png 2019-02-27T07:51:00+02:00 Политика Президентские выборы 2019 года побили рекорд по количеству кандидатов

Такого в истории современной Украины еще не было. Президентские выборы 2019 года поставили абсолютный рекорд по числу зарегистрированных кандидатов. "Зачем столько?" – удивляется ошарашенный избиратель, тщетно пытаясь разобраться в фамилиях, многие из которых он услышал в эти дни впервые. И зачем все эти люди пошли на выборы, изначально понимая, что шансы на победу у них, мягко говоря, весьма призрачные? Попробуем разобраться.

Из истории вопроса

Участие в выборах определенного числа кандидатов, чьи перспективы победить были из разряда невозможного, – тема не новая для страны. Фактически с первых выборов президента Украины в 1991 году такие люди присутствовали в списках. Кто, например, сегодня вспомнит Леопольда Табурянского? А ведь он фигурировал в бюллетенях на выборах первого главы независимой Украины рядом с такими легендами отечественной политики (и уже, можно сказать, истории) как Леонид Кравчук, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, Игорь Юхновский. Или Петра Таланчука – уважаемого ученого, изобретателя, но, увы, малоизвестного в масштабах страны политика, ввязавшегося в 1994 году в "битву титанов" – действующего президента Леонида Кравчука и популярного экс-премьера Леонида Кучмы.

Впрочем, выборы начала 90-х даже "репетицией" будущих изощренных политических баталий назвать сложно. Ни по качеству, ни по количеству. К примеру, в 1991 году в президенты баллотировалось всего 6 кандидатов, причем подавляющее большинство – широкоизвестные политики. В 1994-м кандидатов было 7.

Более масштабная политическая игра стартовала с выборов 1999 года, когда в бюллетене фигурировали 13 кандидатов – то есть столько, сколько на предыдущих двух выборах вместе взятых. Тогда же основные игроки начали активно использовать слабых политиков в политтехнологиях. Как правило, для того, чтобы "отобрать" часть голосов у главного конкурента. Классические примеры – "каневская четверка" и Наталья Витренко. Проект "четверки" (в группу кандидатов вошли Александр Мороз, Евгений Марчук, Александр Ткаченко и Владимир Олейник) позволил Леониду Кучме в определенной мере нейтрализовать наиболее опасного конкурента – Александра Мороза. Витренко же отбирала у лидера социалистов голоса, а кроме того, работала на критику Мороза. В итоге вместо Мороза во второй тур вышел более удобный для действующего президента Петр Симоненко. Впрочем, справедливости ради отметим, что и Марчук, и Витренко на то время были политиками довольно весомыми. Чего нельзя сказать о многочисленных кандидатах, не имеющих шансов победить на этих выборах. В итоге 8 кандидатов, занявших в 1999 году 6-13 места, совокупно набрали 5,13% голосов. Для сравнения: у финишировавшего пятым Марчука было 8,13%.

Однако настоящая феерия политтехнологий, связанных с "техническими" кандидатами, пришла в Украину уже в XXI веке. Накануне выборов 2004 года все понимали, что список кандидатов, имевших шансы на победу, состоит из двух фамилий: Ющенко и Янукович. Тем не менее бюллетень первого тура вмещал в себе 24 фамилии. Кандидаты, не имевшие ну просто даже иллюзорных шансов, были использованы основными участниками в самых разных целях: для увеличения представительства в окружных и участковых комиссиях, для "отбора" голосов, для "черного" пиара (классический пример – навязчивая реклама одного из кандидатов о "жене-американке" Виктора Ющенко). Статистические итоги тех выборов просто завораживают. 22 кандидата (3-22 места) совокупно набрали 15,74% голосов. При этом результат и Ющенко, и Януковича – почти по 40% голосов у каждого. 19 из 24 кандидатов не набрали и 1% голосов, 11 кандидатов – даже 0,1%.

Кандидаты на президентских выборах. Диаграмма "Сегодня"

В аналогичном ключе, но с чуть меньшим размахом, проходили выборы 2010 года. На выборах было зарегистрировано 18 кандидатов. В том числе таких экзотических, как Василий Протывсих. (Графу "против всех" в бюллетене к этим выборам отменили, и гражданин ВасилийГуменюк решил воспользоваться оказией, изменив к выборам фамилию на Протывсих. Впрочем, в электоральном плане это ему мало помогло).

Снижение числа малоизвестных кандидатов сказалось и на статистике выборов. Лишь 10 кандидатов не преодолели рубеж в 1% голосов. А совокупный результат политиков, не прошедших во второй тур, превысил показатель Юлии Тимошенко и лишь немного не дотянул до результата Виктора Януковича.

Не обошлось без участия малорейтинговых или просто малоизвестных политиков и на выборах 2014 года. В гонке приняли участие 22 кандидата. Совокупный результат 21 из них оказался меньше результатов Петра Порошенко, победившего в первом туре. При этом 11 кандидатов набрали меньше 1% голосов, из них пятеро – меньше десятой доли процента.

С прицелом на осень

Как уже отмечалось, нынешние выборы бьют все рекорды по числу участников. Главную причину аншлага в избирательных бюллетенях эксперты усматривают в том, что осенью нынешнего года в Украине пройдут парламентские выборы. И многие политики используют президентские в качестве "раскрутки" под них.

"Безусловно, основная причина такого большого числа кандидатов на этих выборах – то, что осенью пройдут выборы в Верховную Раду. Многие лидеры больших и малых партий рассматривают нынешнюю гонку как обязательный для участия первый этап крайне важных парламентских выборов. Результаты, полученные весной, дадут дополнительные аргументы политикам при поиске спонсоров, чтобы идти осенью на выборы самостоятельно, либо при переговорах о включении их в партийные списки более крупных партий", – рассказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

По оценке политолога, примерно два с половиной десятка из 44 зарегистрированных на выборах кандидатов четко ориентированы именно на парламентские выборы.

О значительном количестве кандидатов, участвующих в весенних выборах с прицелом на осенние, говорят и другие эксперты.

"Есть кандидаты, которые идут не по договоренности с "основными", а просто хотят "продать" себя на парламентские выборы. То есть они получат сейчас пару десятков тысяч или даже сотен тысяч голосов и потом могут прийти в партийные офисы и говорить: смотрите, какая у меня поддержка, берите меня в список и будете иметь гарантированно столько голосов.Есть кандидаты, которые таким образом могут пойти на мажоритарные выборы и выиграть их. Сейчас они работают на узнаваемость, что очень важно для победы.И есть такие, которые хотят, получив 1,5-2%, пойти к финансовым спонсорам и сказать: если вы мне дадите ресурсы, я буду в состоянии провести в парламент партию", - сказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Виталий Бала.

При этом эксперты отмечают, что участие "парламентских" кандидатов в президенты вовсе не означает, что они являются техническими кандидатами лидеров гонки (хотя в отдельных случаях это так). Здесь более правильно говорить о совпадении интересов политиков, которые идут параллельными курсами к разным целям. Порой даже без какой-либо договоренности и заключения союзов или "пактов о ненападении".

Но позвольте, спросит читатель, если участие в выборах лидеров партий с прицелом на осеннюю гонку еще можно понять, то как быть с малоизвестными кандидатами, нацеленными на "мажоритарку"? Не дороговато ли обойдутся мажоритарные выборы, если учесть, что весной они гарантированно потеряют 2,5 миллиона гривен залога за участие в президентских?

"Если мы говорим о владельце какого-то крупного бизнеса, то потратить 2 миллиона на залог на этих выборах ради победы на парламентских по округу – это не дорого, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" профессор политологии Киево-Могилянскойакадемии Алексей Гарань. – Сто тысяч долларов для мажоритарной кампании – не много. Там гораздо большие деньги крутятся. И потом, за эти средства будущий мажоритарщик уже сейчас работает на повышение узнаваемости, повышает свой "политический вес" для мажоритарной кампании на парламентских выборах".

Выгодный бизнес

Впрочем, присутствуют на этих выборах и сугубо "технические кандидаты", задача которых – помочь тому или иному лидеру одолеть оппонентов. По мнению экспертов, таких в бюллетене будет около десятка.

"Есть кандидаты, которые выполняют, безусловно, техническую роль. Их участие позволяет фаворитам иметь по жеребьевке представителей на всех избирательных участках. Кроме того, нельзя исключить, что кто-то будет вести "грязную" кампанию по отношению к тому или иному фавориту. Но пока что такой грязной кампании нет. Возможно, в штабах основных кандидатов решили ее не вести, а технических кандидатов использовать лишь для увеличения представительства в избирательных комиссиях", – говорит Виталия Бала.

Как отмечает Алексей Кошель, узнать таких кандидатов можно по фактическому отсутствию избирательной кампании.

"Десяток кандидатов – это никому не известные политики, которые не просто не имеют шансов, но и ничего не делают, чтобы эти шансы получить. Не ведут избирательной кампании. На сегодня девять кандидатов вообще не открыли свои избирательные фонды. Официально они не могут привлечь ни копейки денег и не могут ни копейки на кампанию потратить. Ну, и, конечно, участие в теледебатах и печать программы в "Голосе Украины" ни к чему не приведет, шансов не повысит. Для кого-то это традиционный бизнес. То есть торговля местами в окружных и участковых комиссиях. И это может быть очень даже выгодным бизнесом", – рассказал глава КИУ.

Есть среди кандидатов и такие политики, которых эксперты выделяют отдельно, при этом отмечая, то они могут выполнять и техническую роль.

"Есть специфические кандидаты. Речь о тех, кто находится сегодня под следствием. Участие в выборах, как показывает практика, – хороший повод заявлять о том, что уголовные дела – это следствие их политической деятельности", – отметил Владимир Фесенко.

В свою очередь, глава КИУ участие некоторых кандидатов объясняет исключительно тщеславием.

"Я вижу также несколько случав, которые не могу иначе объяснить, как тщеславием. Для этих кандидатов участие в выборах – возможность показать друзьям, знакомым и так далее строчку в своей биографии, которая, по их мнению, свидетельствует об их претензиях стать политиками первой величины. И проблема тщеславия на самом деле объясняет мотивы некоторых их кандидатов, которые связаны с бизнесом и для которых 2,5 миллиона выложить- не проблема", – отметил Алексей Кошель.

Вместо выводов

Разумеется, в такой ситуации можно говорить о "торжестве демократии" в нашей стране. На самом деле, с одной стороны, отсутствие каких-либо преград для участия в президентских выборах выглядит плюсом. С другой стороны, это оборачивается в итоге многими минусами.

"Во-первых, многие малорейтинговые кандидаты злоупотребляют эпатажем. Для них не важно, 0,1% или 0,01%. Результаты забудутся через месяц. А эпатаж запомнится. Через скандал, эпатаж, тезисы программы, которые вредят государству, они хотят остаться в памяти избирателей, но это не есть хорошо ни для выборов, ни для страны", – говорит глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, из-за большого числа участников размываются важные сигналы, избиратели в некоторой мере дезориентируются.

"Кроме того, большое число кандидатов уменьшает роль дебатов. Это большой негатив. Если бы сейчас на выборы шел десяток кандидатов, думаю, ряд ведущих телеканалов активно организовывали бы дебаты между ними. Это позволяло бы избирателям лучше разобраться в кандидатах, сделать более взвешенный выбор. Но когда кандидатов четыре с половиной десятка, понятно, что обеспечить равные условия в ходе дебатов трудно. И дебаты будут менее интересными, меньше привлекут внимание", – отмечает Алексей Кошель.

Не исключено, что по итогам нынешней кампании будут сделаны выводы, и законодатели найдут решение проблемы. Подписные листы, практиковавшиеся ранее, как показала практика, не являются преградой для "технических кандидатов". Предложение повысить размер залога, уже неоднократно озвученное, – вариант, вызывающий дискуссии. Тем не менее очевидно, что аншлаг кандидатов не только удлиняет бюллетень и вызывает неудобства для избирателей. Количество, а главное, качество многих кандидатов в определенной мере бьет по ценности самих президентских выборов.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Раде собираются обеспечить безопасность на выборах.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.