Главные темы – выборы и "языковой" закон: чем занимались депутаты в Раде

Народные избранники прошли уже более 1300 поправок, но до этого не забыли напомнить о выборах в Украине

Главные темы – выборы и "языковой" закон: чем занимались депутаты в Раде 2019-04-09T17:31:00+03:00 Политика Народные избранники прошли уже более 1300 поправок, но до этого не забыли напомнить о выборах в Украине

Выборы – главная тема разговоров и среди депутатов. Что касается работы – Верховная Рада продолжает рассматривать "языковой" закон №5679-д о функционировании украинского языка как государственного.

Сегодня в парламенте первое заседание после президентских выборов. Поэтому прежде чем рассматривать законопроекты, депутаты делились впечатлениями от того, как прошел первый тур, и оценивали предвыборный процесс перед решающим голосованием.

"Первый тур стал едва ли не самым демократичным за время независимости. Впереди второй тур – здесь уже речь не идет о фамилии. Определяется развитие страны", – сказал глава фракции БПП Артур Герасимов.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что людям важнее зарплаты и рабочие места, а не смотреть на анализы кандидатов в президенты.

"Людям, которые сидят без работы, без зарплаты, у которых у детей нет заработков, у которых пустой холодильник, которые на базарах стоят не могут заработать три копейки… Какая разница, какие анализы у тех кандидатов? Они хотят от президента, от власти одного: сильную экономику, сильную страну, рабочие места, достойные зарплаты, достойный уровень жизни. А что взамен получают? Цирк, профанацию. Мы предлагаем альтернативу, путь развития страны, восстановление экономики, наведение порядка в Украине, наведение порядка во власти, дисциплину, ответственность власти перед гражданами", – сказал он.

Что касается непосредственно работы парламента, то депутаты продолжили рассмотрение поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного. Прошли уже более 1300. Сегодня обсудили, как должны проходить экзамены для госслужащих. По закону, чиновники всех уровней должны владеть государственным языком. И перед устройством на работу в госучреждения надо принести сертификат. Если же человек не знает языка, чиновника будут отправлять учиться на четырехмесячные курсы. Депутаты говорят – такие правила действуют в других странах, в частности в качестве примера называли Польшу и Литву.

"Важный законопроект о языке. Он отвечает всем стандартам, принятых в демократических странах. Этот закон очень важен в условиях агрессии. Защита украинского языка – это приоритетный вопрос национальной безопасности", – сказал глава "Народного фронта" Максим Бурбак.

Лидер "Оппозиционного блока" Вадим Новинский не в восторге от "языкового" закона.

"Верховная Рада продолжает рассмотрение дискриминационного закона. Это приводит к разделению общества на правильных и неправильных. Хватит экспериментов в гуманитарной сфере, возьмитесь за реальную работу и выведите страну из кризиса", – сказал он.

Рассматривать законопроект депутаты, скорее всего, будут всю неделю, а дальше могут взяться за избирательный кодекс. Принять его обещают до парламентских выборов осенью. Но там правок еще больше – более 4,5 тысячи. Поэтому обсуждение может занять несколько месяцев.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

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