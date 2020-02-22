Когда уйдет Путин и что писали о Новых Санжарах в The Times: главные высказывания недели

Почему себя исчерпали Минские договоренности и зачем Шнур идет в политику? Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

The Times: Демонстранты в Новых Санжарах выглядели пьяными

Украина снова попала на страницы мировых СМИ. 20 февраля взгляды иностранного общества были прикованы к событиям, которые происходили в поселке Новые Санжары Полтавской области. Встреча украинцами своими соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая, мягко говоря, удивила зарубежных обозревателей. Многие не верят, что подобное может происходить в трезвом состоянии и отмечают, что некоторые протестующие, вероятно, были пьяные.

Американский The Times пишет, что эвакуация украинцев из Китая в связи со вспышкой коронавируса превратилась в настоящий хаос.

Измученные долгой дорой эвакуированные вынуждены были в автобусах укрываться от камней, которые щедро летели из толпы протестующих, говорится в статье.

"Демонстранты, некоторые из которых выглядели пьяными, устанавливали дорожные блоки, жгли шины и вступали в столкновения с полицией по охране общественного порядка, которая двигалась, чтобы освободить доступ. Один из протестующих пытался пробить полицейское оцепление своей машиной", – сообщает издание.

Также The Times приводит слова министра МВД Арсена Авакова, который назвал происходящее в Новых Санжарах позором.

"Автобусы с эвакуированными, наконец, смогли добраться до места карантина после нескольких часов столкновений. Эвакуированные в масках, измученные долгим путешествием, выглядывали из окон автобуса, которые медленно двигались под тяжелым полицейским эскортом", – описывает события в Новых Санжарах The Times.

Полностью о том, что мировые СМИ писали о событиях в Новых Санжарах, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Курт Волкер: Россия не планирует уходить из Донбасса в обозримом будущем

В интервью одному из украинских изданий бывший спецпредставитель США по Украины Курт Волкер назвал стратегическую цель Кремля. Он считает, что России важнее взять Украину под свой контроль, чем ее распад, а этого можно добиться в том случае, если есть лояльная украинская власть.

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"Путин и Россия оккупировали Донбасс и Крым, используя военную силу. Однако никто даже не рассматривает возможность того, что Украина вернет их так же – силой, потому что это невозможно сделать. Итак, у нас остается один вариант: создавать условия для того, чтобы Путин сам решил, что ему следует уйти из Украины. Конечно, Россия имеет стратегическую цель, которая еще не достигнута: ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой для Москвы. Я считаю, что более желаемый для России вариант – это контроль (чем распад Украины. – Ред.). Но дело в том, что этого не произойдет", – сказал Волкер.

Американский дипломат объяснил, что Украине нужно и дальше предоставлять помощь, усиливать оборону для сопротивления российской агрессии, а также демонстрировать, что оккупация украинской территории вредит самой России.

"Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника… Путин стремится к тому, чтобы ваша борьба за свои территории продолжалась еще очень долго. Я не думаю, что Россия планирует уходить из Донбасса когда-либо в обозримом будущем. И поэтому сейчас Украине важно установить четкое позиционирование в конфликте с РФ. Вы должны предотвращать новую агрессию, сохранять давление на Россию и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство", – подчеркнул он.

Вадим Пристайко: Минские договоренности себя исчерпали

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в Минские соглашения, которые в нынешней форме исчерпали себя,.

"Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – пояснил Пристайко.

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений. Министр отметил, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведения сил", и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Андрей Колесников: Путин перестанет быть президентом после 2024 года

Известный российский журналист Андрей Колесников, входящий в кремлевский пул, утверждает, что Путин перестанет быть президентом после 2024 года, то есть по истечении президентского срока.

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"Я для себя понимаю, что Путин с нами до 2024 года (до окончания президентского срока – Ред.). Вот это для вас до конца, или нет? ... Я уверен, что через четыре года этот человек точно совершенно отойдет в сторону. Потому что он с уважением, граничащим с почтением, относится к правилам игры, которые, собственно говоря, сам и создает (поправки в Конституцию РФ – Ред)... После 2024 года он будет где-то поблизости, но у страны будет другой президент", – заявил он в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

Отметим, что в 2024 году Путин уже не будет иметь права баллотироваться на следующий президентский срок, но уже сейчас и в самой России, и в мире обсуждают варианты, как российский лидер может остаться у власти после этого срока. Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперты указывали на возможный коварный сценарий с задействованием Беларуси. Россия может присоединить к себе Беларусь, и тогда для хозяина Кремля открывается поле для маневров.

Сергей Шнуров: Я буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей

Российский музыкант Сергей Шнуров, который в прошлом году сообщил о прощальном туре своей группы "Ленинград", решил сменить свой род деятельности и пошел в политику.

В связи с этим, 20 февраля он вступил в Санкт-Петербургское региональное отделение "Партии роста" – созданной в 2016 году либерально-консервативной политической силы.

"Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде "Партии роста". И мне кажется, что я вам пригожусь – по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей", – сказал Шнуров на партийном съезде.

Новоиспеченный политик поделился с журналистами своими взглядами и стремлениями – развитие экономики, производственного сектора и культурного продукта.

"Чтобы наша культура была притягательной, в том числе и для соседей. Тогда не будет таких конфликтов ни с Украиной, ни с Прибалтикой, если мы будем теми людьми, на которых хочется быть похожими", – рассказал Сергей Шнуров.

Стоит отметить, что Сергей Шнуров, которого еще называют просто "Шнур", нередко высмеивает российскую власть в своих иронических стихах. Например, осенью он посмеялся над поездкой президента России Владимира Путина в тайгу в компании министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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