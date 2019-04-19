Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Главный борец с тарифами" ищет место во власти: спецрепортаж

Сегодня, 17:36

Смотрите сенсационный репортаж-расследование "По следам тарифных экспертов. Часть третья"


С экспертов – в политики. Как "главный борец с тарифами" Андрей Герус ищет места во власти и что может скрывать из своего прошлого?

Смотрите сегодня в 23:20 в сенсационном репортаж-расследовании "По следам тарифных экспертов. Часть третья"!

Ранее в Государственной службы статистики сообщили, что задолженность украинцев по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за январь составила 62,6 млрд гривен.

В декабре коммунальные долги населения составляло 55,6 млрд гривен. Таким образом, за месяц сумма выросла на 7 млрд гривен.

Долги по каждой коммунальной услуге составили:

  • за поставки природного газа – 29,1 млрд гривен;
  • за централизованное отопление и поставки горячей воды – 20 млрд гривен;
  • за поставки электроэнергии – 5,7 млрд гривен;
  • за содержание домов, сооружений и придомовых территорий – 4,1 млрд гривен;
  • за централизованные поставки холодной воды и водоотведение – 3,1 млрд гривен;
  • за вывоз бытовых отходов – 0,6 млрд гривен.

При этом в январе украинцы оплатили за ЖКУ 15,1 млрд гривен, что составило 71,8% от начисленной за указанный период суммы (21 млрд гривен).

За электроэнергию население оплатило 3,5 млрд гривен, что на 25,9% больше начисленной суммы. Это значит, что украинцы также погашали долги предыдущих периодов.

Подробнее о росте сумм в платежках за "коммуналку" читайте на сайте "Сегодня" в материале "Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег тарифы, герус, борец

Вы сейчас просматриваете новость " "Главный борец с тарифами" ищет место во власти: спецрепортаж". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко озвучил свою позицию по тарифам на газ

17 апреля, 15:58

Президент не стал комментировать конфликт между Гройсманом и Коболевым

Тарифы на газ в Украине уже можно снизить: Кистион объяснил ситуацию

17 апреля, 13:12

В Кабмине уверены, что "Нафтогаз" препятствует рыночному ценообразованию

Главная проблема – "коммуналка": чего украинцы ждут от следующего президента

16 апреля, 15:56

Граждане Украины определились, что должен сделать в первые 100 дней правления новоизбранный глава государства

Спецрепортаж "По следам тарифных экспертов"

6 апреля, 12:30

Журналисты выясняли, чьи интересы на самом деле отстаивает Андрей Герус

Умерла российская актриса Ирина Цывина

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Какое количество украинцев получит тысячу гривен к пенсии

СМИ: Полмиллиона украинских заробитчан могут покинуть Польшу

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Савченко дала комментарий после освобождения из-под стражи

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

11 продуктов, которые приводят к онкологии

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Что лечит калина в организме человека

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Рождение израильской атомной бомбы - как это было

Участника «Х-Фактора» посадили за убийство

Самые «горячие» сыночки звездных отцов