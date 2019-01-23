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Главой правительства Латвии стал противник России

Сегодня, 17:14

Новое правительство сформировали пять партий

Фото из открыты источников
Фото из открыты источников.
Главой правительства Латвии стал противник России //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/87e/d37/5c487ed379dbe.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/87e/d37/5c487ed379dbe.jpg Политика Новое правительство сформировали пять партий

Парламент Латвии назначил уроженца США Кришьяниса Кариньша на должность премьер-министра страны. Его кандидатуру поддержал 61 депутат. 

Отметим, что новое правительство сформировали пять партий – "Новое единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", "KPV LV", "Все для Латвии" – "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Кариньш представляет партию "Новое единство", от нее в правительстве также будут работать министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр финансов Янис Рейрс.

Подчеркнем, что Кришьянис Кариньш известен некоторыми своими высказываниями против Российской Федерации. Так, в своем интервью Baltnes Кариньш заявил, что он намерен стабилизировать экономику Латвии и для этого одним из основных пунктов является "уменьшение зависимости от России". 

"В странах Балтии проблема в том, что есть силы, работающие против нашей интеграции в ЕС и желающие оставить нас в роли отсталого региона, зависимого от России", – заявлял ранее Кариньш.

Кроме того, в 2012 году общество "Родной язык" призвало начать уголовный процесс в отношении евродепутата Кариньша. Поводом послужило его интервью, где Кариньш заявил: "Нам нужно, чтобы русские, которые здесь растут, выросли латышами. Нам надо понять, что интеграция ведет к ассимиляции. Такой и должна быть наша цель – ассимилировать их детей". Общество "Родной язык" посчитало, что Кариньш призывает к геноциду. Сам евродепутат обвинения в свой адрес категорически отверг. Развития история не получила, но похожие тезисы Кариньш вновь высказал в сентябре 2018 года. 

В свою очередь, общественный деятель Владимир Линдерман, возглавляющий общество "Родной язык", отметил, что Кариньш и дальше намерен держать "курс и в отношении антироссийской позиции, и в отношении жесткого прессингования местных русских".

Как сообщалось ранее, в Эстонии и Латвии заговорили о взыскании с России ущерба за советскую оккупацию. А президент Латвии намерен продолжить санкции против РФ до полного выполнения Кремлем положений Минских соглашений.

 

 

Латвия, назначение, премьер-министр

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