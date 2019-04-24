Главу Верховной Рады хотят отправить в отставку: Парубий озвучил одно условие

Депутаты получили подписные листы и теперь должны собрать 150 подписей за отставку спикера ВР

Фото: facebook.comandriy.parubiy.

Пока Рада выдвигает требования к будущему президенту Владимиру Зеленскому, депутаты потихоньку собирают подписи за отставку спикера парламента Андрея Парубия. Сам же глава ВР заявил – это если и произойдет, то только после подписания им закона об украинском языке. Об этом он сказал на утреннем заседании парламента.

Он сообщил, что в аппарат Рады поступило заявление от нардепа Валерия Писаренко, чтобы ему выдали подписные листы для сбора подписей за отставку, на что Парубий дал добро и заверил, что "ни на йоту этот процесс не будет задерживаться".

Спикер Рады отметил, что сразу после того, как депутаты соберут 150 подписей, вопрос будет поставлен на голосование за его отставку, но это произойдет после того, как будет принят и подписан им закон о функционировании украинского языка как государственного, по которому Рада уже рассмотрела около 2000 поправок.

"А эта подпись – скоро", – считает Парубий и добавил, что нынешний парламент будет принимать необходимый для страны закон.

Как мы сообщали на днях, в Раде нардеп Куприй устроил конфликт с Парубием. Это произошло во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций. Депутат подошел с требованием к спикеру парламента, но тот не пустил его к микрофону.

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