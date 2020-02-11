От Богдана до Хоменко: кто возглавлял Администрации президента до Ермака

Офис президента раньше был Администрацией, а еще раньше некоторое время Секретариатом

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

11 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым руководителем Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства на сайте ОПУ. Ермак стал вот уже четырнадцатым по счету руководителем Администрации президента Украины, как это должность называлась до июня 2019, когда президент Украины Владимир Зеленский своим указом переименовал Администрацию в Офис президента.

(Это уже не первое переименование этой структуры: в январе 2005 года Администрация президента получила название Секретариата президента, а глава АП, соответственно, стал именоваться Государственным секретарем Украины. В 2010 году Администрация президента Украины была вновь переименована в своё прежнее название Виктором Януковичем после ликвидации Секретариата президента Украины).

Чем запомнились другие руководители АП (и как назывался этот орган в разное время), читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Андрей Богдан (1999-2020)

Фото: Reuters

Украинский государственный деятель, юрист, политик родился 3 декабря 1976 года во Львове в семье доцента кафедры гражданского права и процесса ЛНУ им. Франко.

Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики в Правительстве Азарова (2010—2014). С 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Николая Онищука.

В мае 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Богдана руководителем Офиса президента Украины (занимал эту должность с 25 июня 2019 по 11 февраля 2020-го). Отвечал за коммуникацию, правовые и политические вопросы. Впервые об отставке Богдана заговорили в августе 2019-го – тогда вспыхнул скандал с его заявлением об увольнении. Член СНБО с 31 мая 2019 года, заслуженный юрист Украины (2007).

Игорь Райнин (2016-2019)

Андрей Райнин (справа). Фото: president.gov.ua

Украинский предприниматель и политический деятель, родился 6 августа 1973 года в Харькове.

В 1997 году окончил Харьковский авиационный институт им. Жуковского, квалификация — инженер-механик. В апреле 2001 — марте 2010 года — заместитель, первый заместитель начальника Главного управления экономики Харьковской ОГА. С апреля по ноябрь 2014 года — первый заместитель главы Харьковской областной государственной администрации.

С 17 ноября 2014 по 3 февраля 2015 года — заместитель главы Администрации президента Украины. Глава Администрации президента Украины с 2016 по 2019 год. Подал в отставку 17 мая 2019-го.

Борис Ложкин (2014-2016)

Фото: архив "Сегодня"

Украинский бизнесмен Борис Ложкин родился 23 октября 1971 года в Харькове. Трудовую деятельность начал в 14 лет как внештатный журналист в областной газете родного Харькова ("Вечерний Харьков"). К тридцати годам Борис Ложкин стал одним из основателей и возглавит "Украинский медиа холдинг" (UMH). Президент Еврейской конфедерации Украины.

10 июня 2014 года был назначен главой Администрации президента Украины Петра Порошенко, занимал эту должность по 29 августа 2016 года.

Сергей Пашинский (2014)

Фото: Facebook

Украинский политический деятель, народный депутат Украины V, VI, VII и VIII созывов (2006— 2019) родился 14 октября 1966 года в с. Зорное Березновского района Ровненской области. Заместитель председателя партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". 5 марта 2014 года был назначен исполняющим обязанности главы администрации президента Украины.

"Возложить на Пашинского Сергея Владимировича временное исполнение полномочий главы администрации президента Украины (по согласию)", – говорилось в указе исполняющего обязанности президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова.

Исполнял обязанности руководителя Администрации президента Украины по 10 июня 2014 года.

Андрей Клюев (2014)

Фото: архив "Сегодня"

Украинский политик, трижды занимавший пост вице-премьера страны (2003, 2006, 2010), родился 16 августа 1964 года в Донецке в семье шахтера и учительницы младших классов.

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Народный депутат Украины IV—VI созывов. С 14 февраля 2012 года по 24 января 2014 года секретарь СНБО. Член Партии Регионов, 1-й заместитель председателя партии (с декабря 2001 по апрель 2003 года), заместитель главы партии (с апреля 2008 года).

Возглавлял Администрацию президента Украины с 24 января 2014 года по 26 февраля 2014 года.

Последние шесть лет пребывает за пределами Украины.

Сергей Левочкин (2010-2014)

Фото: архив "Сегодня"

Украинский политик, народный депутат Украины VI, VIII созывов. Родился 17 июня 1972 года в Киеве.Доктор экономических наук (2004).

В 2010—2014 годах — глава Администрации президента Украины Виктора Януковича. С 1999 года — консультант, референт, помощник, в 2002—2005 годах — первый помощник президента Украины Леонида Кучмы. В 2005—2006 годах советник председателя Верховной рады Украины Владимира Литвина.

С 25 февраля 2010 года по 17 января 2014 года занимал должность главы Администрации президента Украины Виктора Януковича. В связи с назначением на эту должность сложил полномочия народного депутата

Вера Ульянченко (2009-2010)

Вера Ульянченко (слева). Фото: архив "Сегодня"

Украинский филолог, педагог и политик.Родилась 1 февраля 1958 года в Озерянах Бобровицкого района Черниговской области. Член украинской партии "Наша Украина". Народный депутат Украины IV созыва (2005—2006). Глава Киевской областной государственной администрации (июль 2006 года — май 2009 года). С мая 2009 года занимала должность руководителя Секретариата президента Украины. 24 февраля 2010 года президент Украины Виктор Ющенко принял отставку главы Секретариата президента Веры Ульянченко.

Виктор Балога (2006-2009)

Фото: Википедия

Родился 15 июня 1963 года в селе Завидово Мукачевского района Закарпатской области. Украинский политический и государственный деятель. 15 сентября 2006 года назначен Главой Секретариата президента Украины, подал в отставку с должности госсекретаря Украины в мае 2009-го.

Вадим Рыбачук (2005-2006)

Фото: Википедия

Родился 22 апреля 1958-го в Погребищенском районе Винницкая область. С февраля по сентябрь 2005 — вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции (в правительстве Юлии Тимошенко). 8 сентября 2005 был назначен на должность государственного секретаря Украины (руководителя Секретариата президента) вместо Александра Зинченко. Освобожден от обязанностей 15 сентября 2006 года.

Александр Зинченко (2005)

Фото: Википедия

(16 апреля 1957 года, г. Славута Хмельницкой области — 9 июня 2010 года, Киев) — советский и украинский государственный и политический деятель, член СДПУ(о) (1996—2003).

В тренде От Богдана до Хоменко: кто возглавлял Администрации президента до Ермака

24 января 2005 года был назначен на должность Государственного секретаря Украины — главой Секретариата президента Ющенко (такое название получила Администрация президента после "Оранжевой революции"). 3 сентября 2005 года подал в отставку.

Виктор Медведчук (2002-2005)

Фото: Википедия

Украинский общественный, государственный и политический деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года.

Родился 7 августа 1954 года в поселке Почет, Абанский район, Красноярский край, РСФСР, где семья будущего политика пребывала в ссылке. С 1972 по 1978 год учился на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Первый вице-спикер ВР в 2000—2001 годах, вице-спикер в 1998—2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV, IX созывов. Председатель Социал-демократической партии Украины (объединённой) в 1998—2007 годах, заместитель председателя СДПУ (о) в 1996—1998 годах. Член СДПУ с 1994 года (с 1996 года — СДПУ(о)). В настоящее время глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (2014 — 2019).

С 12 июня 2002 по 21 января 2005 года занимал должность главы Администрации президента Украины.

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Владимир Литвин (1999-2002)

Фото: архив "Сегодня"

Украинский политик. Родился 28 апреля 1956 года в с. Слобода Романовская, Новоград-Волынского района Житомирской области. Доктор исторических наук, профессор.

Кандидат на пост Президента Украины в 2010 году (в 1-м туре занял 7-е место, получив 2,35 % голосов). Народный депутат Украины (с 2002 года). В 2002—2006 годах и с 9 декабря 2008 года председатель Верховной рады Украины.

В 1978 — закончил исторический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко (КГУ). Во время учебы подрабатывал дворником. С 1991 по 1994 — доцент и докторант исторического факультета.

С 1994 по 2002 — работал в Администрации президента Украины (помощник президента по внутриполитическим вопросам, заместитель главы администрации президента Украины, Первый помощник президента Украины). С ноября 1999 — Глава Администрации президента Украины.

Николай Белоблоцкий (1998-1999)

Фото: скрин

Украинский дипломат и государственный деятель, депутат Верховной Рады Украины I созыва (1990—1994), глава Администрации президента Украины (1998—1999), чрезвычайный и полномочный посол Украины в России (1999—2005).

Родился 24 декабря 1943 года в селе Демьяновка Нижнесерогозского района Херсонской области в семье крестьян. С 1961 года — рабочий Херсонского порта. В 1962 году окончил Херсонский гидрометеорологический техникум. В 1977 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 18 марта 1990 года был избран депутатом Верховной Рады Украины I созыва от Жашковского избирательного округа № 421. Входил в группу "За социальную справедливость". Председатель Комиссии Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда.

С сентября 1994 по август 1996 года — генеральный директор акционерной строительной компании "Золотые ворота" города Киева.

С 25 ноября 1998 по 22 ноября 1999 года — глава Администрации президента Украины. С декабря 1999 года по декабрь 2005 года — Чрезвычайный и полномочный посол Украины в России.

Евгений Кушнарев (1996-1998)

Фото: Википедия

(29 января 1951, Харьков, УССР, СССР — 17 января 2007, Изюм, Харьковская область, Украина) — советский и украинский государственный и политический деятель. Член КПСС с 1981 года. Депутат Верховного Совета УССР (1990—1994, с 1991 года преобразован в Верховную раду Украины), председатель Харьковского городского совета (1990—1994), городской голова Харькова (1990—1996).

В декабре 1996 года Кушнарев вместо Дмитрия Табачника назначен главой Администрации президента, состоял председателем Комиссии по государственным наградам Украины, заместителем председателя Государственной комиссии по проведению на Украине административной реформы, членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. Был уволен с должности в ноябре 1998 года.

Кандидат экономических наук (1997), автор историко-краеведческого исследования "Сто шагов по харьковской земле" (2004).

16 января 2007 года был смертельно ранен во время охоты около села Красный Шахтер Изюмского района Харьковской области и 17 января скончался в городской больнице города Изюм.

Дмитрий Табачник (1994-1996)

Фото: архив "Сегодня"

Родился 26 ноября 1963 в Киеве, украинский политический и государственный деятель, историк, академик Национальной академии правовых наук Украины. Министр образования и науки Украины (11 марта 2010 — 23 февраля 2014).

В 1986 году окончил с отличием исторический факультет Киевского государственного университета. Работал научным сотрудником Института истории АН УССР.

В 1990—1994 годах — депутат Киевского городского совета, один из руководителей антинационалистической депутатской группы. В 1994 году возглавил президентскую избирательную кампанию второго президента Украины Леонида Кучмы. С июля 1994 года по декабрь 1996 года — глава Администрации президента, член Совета национальной безопасности и обороны. Член Политсовета Партии регионов до 29 марта 2014 года. В июле 2015-го Табачник был объявлен в розыск СБУ, ему инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

Николай Хоменко (1991-1994)

Фото: Википедия

(20 июня 1934, село Курень, Бахмачский район, Черниговская область — 19 августа 2014, Киев) — советский украинский партийный и государственный деятель, депутат Верховного Совета УССР X, XI созывов (1982—1990), депутат Верховной Рады Украины I созыва (1990—1994).

Окончил Украинский заочный политехнический институт по специальности инженер-электрик, Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1953 года работал электромонтер Шосткинского производственного объединения "Десна". Затем проходил службу в рядах Советской Армии. Был секретарём комитета ЛКСМУ Шосткинского ПО "Десна".

Был секретарем Администрации президента Украины с 1991 по 1994 год.

Все подробности в спецтеме Богдан уволен, Ермак - новый глава ОП

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