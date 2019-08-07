Также в ходе встречи главы межведомственных ведомств обсудили ситуации вокруг выхода Великобритании из Европейского союза

Фото: twitter.com/DominicRaab

Главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B1,%20%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D0%B0%D0%B1,%20%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4 2019-08-07T00:30:32+03:00 Политика Также в ходе встречи главы межведомственных ведомств обсудили ситуации вокруг выхода Великобритании из Европейского союза

Главы Министерств иностранных дел Великобритании и Канады Доминик Рааб и Христя Фриланд во время встречи в Торонто обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает издание Express.

Как сообщается, в ходе встречи главы межведомственных ведомств обсудили ситуации вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, а также обсудили ситуации в Гонконге, Иране, Венесуэле и Украине.

Доминик Рааб заявил, что правительство Великобритании желает покинуть Евросоюз 31 октября – с договором или без.

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После глава МИД Великобритании на своей странице в Twitterсообщил, что в ходе переговоров с Христей Фриланд он обсудил ситуацию в Украине.

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"Мы согласились с необходимостью обеспечить плавный переход на торговлю после Brexit и поделились амбициозными планами на будущее партнерство, а также обсудили Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину", - написал он.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе телефонной беседы 5 августа украинский лидер поздравил Джонсона с избранием главой британского правительства. Украинский президент также поблагодарил собеседника как за неизменность позиции Лондона в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, так и за помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.

Напомним, что в мае предшественница Джонсона Тереза Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила его посетить Великобританию "при первой возможности". Позиция нового британского премьера по этому поводу пока что неизвестна.

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