Главы МИД Канады и Великобритании обсудили ситуацию в Украине

Главы Министерств иностранных дел Великобритании и Канады Доминик Рааб и Христя Фриланд во время встречи в Торонто обсудили ситуацию в Украине. Об этом сообщает издание Express.
Как сообщается, в ходе встречи главы межведомственных ведомств обсудили ситуации вокруг выхода Великобритании из Европейского союза, а также обсудили ситуации в Гонконге, Иране, Венесуэле и Украине.
Доминик Рааб заявил, что правительство Великобритании желает покинуть Евросоюз 31 октября – с договором или без.
После глава МИД Великобритании на своей странице в Twitterсообщил, что в ходе переговоров с Христей Фриланд он обсудил ситуацию в Украине.
"Мы согласились с необходимостью обеспечить плавный переход на торговлю после Brexit и поделились амбициозными планами на будущее партнерство, а также обсудили Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину", - написал он.
Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе телефонной беседы 5 августа украинский лидер поздравил Джонсона с избранием главой британского правительства. Украинский президент также поблагодарил собеседника как за неизменность позиции Лондона в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, так и за помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности.
Напомним, что в мае предшественница Джонсона Тереза Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах и пригласила его посетить Великобританию "при первой возможности". Позиция нового британского премьера по этому поводу пока что неизвестна.
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