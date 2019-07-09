Главы МИД ОБСЕ обсудили безопасность за закрытыми дверями

Вопрос о том, как будет развит достигнутый на Донбассе прогресс, кроме осуществления ремонта моста, остался без ответа

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Действующий председатель, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер по итогам дискуссий повторили привычные слова о необходимости организации для решения проблем безопасности в Евроатлантике.

Оба спикера отметили роль ОБСЕ в разведении сил сторон у Станицы Луганской на Донбассе.

"ОБСЕ приложила немало усилий для установления доверия между сторонами, чтобы добиться там разведения сил для снижения напряженности в этом районе, — сказал Гремингер. — Процесс разведения сил необходим, чтобы организовать столь необходимый ремонт моста, которым пользуются сотни тысяч человек ежемесячно".

Между тем вопрос о том, как будет развит достигнутый на Донбассе прогресс, кроме осуществления ремонта моста, остался без ответа. Станица Луганская вместе с селами Золотое и Петровское должны были стать только пилотными проектами для разведения сил по всей длине линии разграничения. Украина на встрече была представлена постоянным представителем при ОБСЕ, что, конечно, ограничивало возможности для диалога. По словам Лаврова, даже о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу на высшем уровне по урегулированию в Донбассе в Минске с участием лидеров России, США, Великобритании, Франции и самой Украины Москве известно только из поста в "Фейсбуке", а не по дипломатическим каналам.

Что касается обращения Зеленского к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции, то, подчеркнул министр, "серьезные предложения" нужно делать по дипломатическим каналам, а не через "Фейсбук". При этом российская сторона готова рассматривать конкретные инициативы, которые "будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами Минские договоренности". Лавров обратил внимание, что прямой диалог с Донецком и Луганском является сутью Минских соглашений.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее в Кремле называли условия для встречи Путина с Зеленским. Как заявлял Дмитрий Песков, в Москве есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе и относительно политики в отношении Москвы.

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