Главы МИД стран G7 обсудят агрессию России против Украины – Климкин
Общественность сможет увидеть позицию глав МИД G7 по украинским вопросам в итоговом документе
Министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) обсудят вопросы российской агрессии против Украины, освобождения украинских моряков, политзаключенных и заложников на саммите, который пройдет 5-6 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"И Крым, и Донбасс, и освобождение наших военнопленных, политзаключенных и заложников", - сказал Климкин журналистам в пятницу в Киеве.
Он уточнил, что общественность сможет увидеть позицию глав МИД G7 по украинским вопросам в итоговом документе.
Климкин добавил, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд проинформирует коллег о конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Канаде в начале июля сего года.
Ранее сообщалось, группа послов "Большой семерки" (G7) определили ключевые реформы в Украине, на которые будут направлена поддержка в 2019 году.
Дипломаты отметили прогресс реформировании Украины с 2015 года и будут и дальше прилагать усилия для оказания помощи в этом вопросе.
Также в G7 определили ключевые реформы, на которые будет направлена поддержка стран в течение председательства Франции в G7:
- верховенство права и борьба с коррупцией (реформа Генпрокуратуры, окончание формирования состава нового Верховного суда, доверие к Высшему антикоррупционному суду);
- оборона и безопасность (имплементация закона о национальной безопасности, реформа служб полиции и безопасности, модернизация СБУ);
- эффективное управление (внедрение реформы децентрализации с передачей полномочий территориальным общинам);
- экономическое развитие (реформирование сектора энергетики с целью увеличения инвестиций, продолжение приватизации и улучшение управление на госпредприятиях, реформирование ГФС, внедрение земельной реформы);
- человеческое развитие (внедрение реформы образования, продолжение реформы здравоохранения, гарантия защиты людей, которые пострадали от конфликта на Донбассе).
Напомним, послы G7 назвали выборы в Украине демократичными и безопасными.
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