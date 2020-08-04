"Глубоко шокирован": Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Бейруте

Президент Украины Владимир Зеленский выразил глубочайшие соболезнования родственникам погибших от взрыва в Бейруте.

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Зеленский прокомментировал трагедию в своем Twitter.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", – написал президент Украины.

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Отметим, что многие мировые лидеры высказывают свои соболезнования и предлагают помощь Бейруту. Так, Катар направил в Ливан полевые госпитали, а Израиль через международные организации предложил гуманитарную и медицинскую помощь.

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По предварительным данным, от взрыва в Бейруте пострадали не менее трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что мощным взрывом разрушена практически половина Бейрута, а взрывную волну почувствовали даже в районе Кипра, в 250 километрах от эпицентра.

Больницы города переполнены, пострадавших вывозят за пределы населенного пункта. В то же время первоначальную версию о взрыве пиротехники в МВД страны опровергли. Говорят, причина взрыва намного хуже.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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