Год президента: что удалось сделать Зеленскому

Политологи отмечают шаги к восстановлению мира на Донбассе, обмену пленными а также - перечисляют удавшиеся реформы

Сегодня исполняется год со дня, когда граждане Украины избрали Владимира Зеленского на пост президента Украины.

Кандидат был не из старой системы, без всякого политического опыта. Он раздал немало обещаний. "Сегодня" разбирались – какие из них президент уже успел выполнить. И оправдал ли предоставленный кредит доверия?

Одна из крупнейших побед Зеленского – возвращение украинских пленных. Четверть сотни моряков и еще более ста военных и гражданских пленников – снова на родной земле.

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Удалось президенту и перезапустить переговоры в "нормандском формате", которые пробуксовывали с 2016 года.

Еще одним большим сдвигом стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

И хотя на этом мирный процесс на Донбассе пока затормозил, Зеленский убеждает: прилагает все усилия для его продолжения.

"Ежедневно сообщения – ранения, убитые. Мы, может, и не решим вcю эту историю, может быть. Но мы хотим, хотя бы пытаемся это сделать", – говорит Владимир Зеленский.

По данным опросов, почти половина украинцев положительно оценивают деятельность президента. Даже через год после победы на выборах.

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За это время Зеленскому удалось опровергнуть много негативных предостережений о себе.

"Вот был стереотип, что он сдаст все Путину – не сдал. И мы видим, что есть принципиальные позиции и в переговорах, и по урегулированию конфликта. Дальше – были подозрения и даже обвинения, что будет отказ от прозападного внешнеполитического курса, отказ от европейской интеграции – ничего этого не произошло. Его обвиняли, что он будет слугой Коломойского – этого не случилось!" – говорит политолог Владимир Фесенко.

Утверждения о принятии банковского закона, который некоторые эксперты называют "антиколомойским", чтобы спасти Украину от дефолта, свидетельствуют именно о твердой государственной позиции, говорят политологи. И надеются, что его утвердят так же слаженно, как и остальные реформаторские законы, которые не смогли принять все предшественники.

"Это ограничения депутатской неприкосновенности, это фактически закон об импичменте президенту, ни один президент не решался и тормозил любыми средствами, чтобы этот закон был принят. Это новый избирательный кодекс, это фактически законодательные акты, направленные против кнопкодавства", – перечисляет политолог Андрей Золотарев.

Прорывным стало и решение об открытии рынка земли. Благодаря диалогу нашли модель реформы, которая удовлетворяет интересы всех – даже тех, кто не хочет паев продавать, уверяет просто с посевной уполномоченный президента по земельным вопросам.

"За счет легализации земельных отношений арендная плата для людей, которые работают на земле, будет продолжать расти. Поэтому это будет прозрачная конкуренция, будет легализация средств. И, соответственно, это позволит владельцам паев получить гораздо больший доход", – говорит уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Быстрая замена проштрафившихся чиновников демонстрирует: политическая воли, в отличие от опыта, у президента есть. Об этом свидетельствуют и изменения в экономике и бизнесе – демонополизация и усиление конкуренции.

"Достаточно вспомнить и вопрос, связанный с анбандлингом, разукрупнением НАК "Нефтегаз", достаточно вспомнить приватизацию "Укрспирта" и демонополизацию "Укрспирта". Того, что касалось легализации и янтарного бизнеса, и тех подвижек, которые были с игральным бизнесом, на мой взгляд, они были позитивными", – говорит исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

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Поддерживают и малый и средний бизнес – благодаря программе доступных кредитов по рекордно низким ставкам – 5, 7, 9 процентов. Не останавливается и программа "Большая стройка". И даже, несмотря на коронавирусный кризис и урезание бюджета, пенсионерам насчитывают доплаты. Корреспонденты "Сегодня" пообщались с пенсионером, который пришел на почту за обещанной тысячей.

"Я получаю минимальную – 1638 грн. Мне эта тысяча очень поможет. На лекарства и на продукты", – говорит пенсионер.

На невиданный доныне уровень вышло и общение президента с обществом. Чего стоит только 14-часовой пресс-марафон, во время которого Зеленский заверил: человеческие жизни для него всегда на первом месте.

"Слава Богу, в течение пару дней у нас никто не погиб. Ну а все говорят: а куда ты так быстро, куда ты рвешься в нормандский этот формат? Я рвусь. У меня такая табличка с фамилиями (о погибших. – Ред.): два дня – один человек. Вот вам и статистика. Так мне надо спешить или не надо?" – объяснил Владимир Зеленский.

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