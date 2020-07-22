Год работы Рады: будут ли досрочные выборы

Как в монобольшинстве, так и в оппозиции сомневаются в возможности досрочных парламентских выборов. А вот еще одна перезагрузка Кабмина вполне реальна

Год назад, 21 июля, в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. О роспуске Верховной Рады 8-го созыва Владимир Зеленский объявил под куполом в день своей инаугурации. Новому составу парламента он дал ровно год, чтобы показать результат, иначе – роспуск и досрочные выборы. Чуть больше чем за год президентства Зеленский показал, что легко расстается с людьми из своей команды, если они не справляются. С поста главы ОПУ со скандалом ушел Андрей Богдан. Быстро попрощались и с правительством Алексея Гончарука. А что насчет Верховной Рады? Могут ли последнее провальное голосование за программу Кабмина Дениса Шмыгаля и отказ "слуг" поддержать назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам говорить о том, что президент теряет контроль над своей фракцией? Сайт "Сегодня" выяснил, ждут ли украинцев досрочные парламентские выборы или на Банковой все же ограничатся очередной отставкой правительства.

Законные основания

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В августе 2019-го, выступая на первом торжественном заседании Рады 9-го созыва, Владимир Зеленский фактически пригрозил депутатам:

"Уже сейчас точно понятно, Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один – как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, который воплотил в жизнь все, что не смогли сделать за предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк, прогулов, кнопкодавства. Или… не дай Бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего – один год. Фактически – это наш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно".

Прошлогодние президентские и досрочные парламентские выборы в Украине поставили сразу несколько рекордов. Сайт "Сегодня" уже писал, что впервые президентскую гонку выиграл шоумен без опыта работы в политике и государственном секторе. По словам экспертов и социологов, именно благодаря высокому рейтингу самого Зеленского партии "Слуга народа" впервые в истории украинского парламентаризма удалось сформировать в Раде свое монобольшинство.

Прошлогодний опрос Центра Разумкова за сентябрь давал Верховной Раде 9-го созыва 57% доверия украинцев. Но уже в конце апреля 2020 года (по опросу того же Центра Разумкова) этот показатель упал до 28%. Динамика падения уровня доверия украинцев к правительству еще "лучше". Именно поэтому в начале марта в Офисе президента пошли на отставку Кабмина Гончарука. Но ситуацию это не особо спасло. Коронакризис сильно ударил по холодильникам и карманам украинцев, что сразу же отразилось на электоральных симпатиях людей.

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В конце августа у Рады 9-го созыва заканчивается годовой иммунитет от отставки. По Конституции, президент может распустить парламент в трех случаях: если распадется коалиция (то есть если в монобольшинстве останется меньше 226 депутатов); если в течение 30 дней после отставки правительства не будет сформировано новое; если в течение одной сессии Рада 30 дней не будет работать в пленарном режиме.

Поддерживают ли украинцы роспуск Верховной Рады и проведение досрочных выборов? По словам президента Центра Разумкова Юрия Якименко, в последних соцопросах такой вопрос людям они не задавали.

"Но на вопрос "приняли бы вы участие в выборах, если бы они прошли в следующее воскресенье", традиционно большинство людей готово к участию в выборах. После того, как закончится год работы этого созыва парламента, снимается конституционное ограничение на роспуск Рады, если она была избрана на досрочных выборах. Но дальше все зависит от политических факторов. Возникнут ли конституционные основания? Они могут возникнуть в том случае, если, допустим, нынешний Кабмин будет отправлен в отставку и за месяц не будет сформирован новый. То есть существует четкая связь между стабильностью Кабмина, парламентского большинства, Рады в целом и политической целесообразностью для самого президента", – сказал сайту "Сегодня" Юрий Якименко.

Что думают "слуги"

Галина Третьякова, депутат от "Слуги народа" и глава комитета ВР по соцполитике сказала сайту "Сегодня", что основания для роспуска парламента есть. Но, по ее мнению, этого не произойдет.

Мнения депутатов о роспуске Рады Видео: Сегодня

Даниил Гетманцев, коллега Третьяковой по фракции, глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике, считает, что Владимир Зеленский, конечно же, может распустить Раду, но на сегодняшний день оснований для этого недостаточно.

"У него нет таких намерений. Но если ВР не будет выполнять функции, которые на нее возложены, это абсолютно нормальная и объективная вещь, если он ее распустит и будет новый созыв", – сказал сайту "Сегодня" Даниил Гетманцев.

А вот еще одна отставка правительства, по его словам, вполне реальна.

"Да почему нет? Я не знаю, когда это состоится. Но ни правительство, ни ВР, ни президент не вечны. Поэтому когда-нибудь отставка правительства произойдет. Случится ли это осенью? Сегодня вопрос об отставке правительства на фракции и в ВР не рассматривается. Появится ли он позже, осенью? Возможно, да".

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Дмитрий Наталуха, депутат от "Слуги народа", глава комитета ВР по экономическому развитию, подчеркивает, что рейтинги начинают падать после любых выборов. Но, по его словам, законопроектная работа его комитета и в целом парламента идет хорошо, поэтому оснований для досрочных выборов нет.

Депутат от "Слуги народа" Александр Качура и вовсе сказал сайту "Сегодня", что Зеленский может распустить парламент как во второй, так и в третий раз. Но для этого должны быть основания.

"Мы видим, что уровень доверия к парламенту падает. Но так было всегда, это объективно. У нас еще существует монобольшинство, за ключевые законопроекты собирается по 226 голосов. Поэтому пока никаких объективных оснований для роспуска парламента я не вижу", – сказал Александр Качура.

На уточняющий вопрос сайта "Сегодня" о том, есть ли для Зеленского смысл в роспуске Рады, ведь тогда он заведет под купол гораздо меньше "слуг", нардеп ответил:

"В этом вопросе однозначно есть смысл. Мы очистим фракцию. У нас есть люди, которые сейчас не поддерживают фракцию, которые, вопреки решениям фракции и президента, голосуют и вносят инициативы. Поэтому я считаю, что такое очищение в любом случае необходимо".

Оппозиция и мнения экспертов

По словам политолога Владимира Фесенко, сторонники роспуска ВР есть, особенно в рядах оппозиции. Но политически Владимиру Зеленскому невыгодно распускать парламент, он потеряет контроль и над Радой, и, самое главное, – над правительством, которое уже будет формироваться коалицией.

"Все-таки Зеленский контролирует около 90% депутатов "Слуги народа". Да, иногда часть депутатов, даже лояльных президенту, могут не проголосовать, скажем, за программу правительства, за каких-то новых министров. Но это связано с их особыми мотивами, а не с тем, что они вышли из-под контроля президента. И ни один депутат "Слуги народа" не находится в оппозиции к самому президенту. Сказать, что есть какое-то тотальное разочарование украинцев в парламенте… Рейтинги снизились – это да. Но, я бы сказал, они вернулись к нашей традиционной норме. Да и партийные симпатии не поменялись. По-прежнему лидирует "Слуга народа", хоть и с меньшими рейтингами", – сказал сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

В рядах оппозиционных фракций также считают, что досрочные парламентские выборы маловероятны.

"Это невозможно. Во-первых, все-таки, нет конституционных оснований. Есть коалиция, есть парламент, который собирается. Во-вторых, у Зеленского нет рейтинга, чтобы повторить хотя бы такой же результат", – сказал сайту "Сегодня" первый замглавы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Такого же мнения и в "Европейской Солидарности". По словам Алексея Гончаренко, теоретически, досрочные выборы возможны.

"Но в следующей ВР у Зеленского будет намного меньше депутатов, влияния и возможностей, потому что рейтинги обвалились. Но, думаю, осенью будет еще одна отставка правительства", – сказал сайту "Сегодня" Гончаренко.

Напомним, недавно Верховная Рада проголосовала за проведение очередных местных выборов в Украине 25 октября:

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