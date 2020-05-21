Год Зеленского: выполненные обещания и провалы

Новые лица во власти, закон об импичменте, земельная реформа, обмен пленными - что из предвыборной программы выполнил президент за год

20 мая президент Украины отпраздновал первую годовщину своей инаугурации. Поэтому поводу Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, на которой постарался ответить на вопросы, которых за последнее время накопилось много. В том числе на вопросы весьма неприятные – относительно невыполненных обещаний и несбывшихся народных чаяний. И, кажется, аргументированно объяснить, почему не все выходит так гладко, как надеялись год назад избиратели, у Зеленского получилось.

Впрочем, логика большой политики такова, что аргументы, почему не получилось, никогда не снимали с политика ответственности. Единственное, что может снять все вопросы – полное и безоговорочное выполнение обещанного. А потому темы, поднятые журналистами в день первой годовщины инаугурации, будут подниматься и дальше, а политические оппоненты будут пенять на невыполненное и впредь – пока сам президент и его команда полностью не закроют вопросы, которые сами же и актуализировали в ходе избирательной кампании.

И ключевым ориентиром в этом плане всегда будет оставаться предвыборная программа Зеленского. В преддверии годовщины инаугурации сайт "Сегодня" еще раз просмотрел документ, с которым кандидат в президенты Владимир Зеленский в прошлом году вышел к избирателям и, в том числе, с помощью которого завоевал их доверие. Также мы попросили политологов оценить главные удачи и провалы Владимира Зеленского за истекший год.

Что там по программе?

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Сразу отметим несколько моментов. Во-первых, предвыборная программа Владимира Зеленского содержит как абсолютно конкретные обещания, выполнение которых можно проследить, так и декларативные, оценка которых возможна лишь субъективная. Например, обещание восстановить уважение и доверие к судам, или максимально сократить число функций государства – довольно декларативны. А вот обещание инициировать закон "Об импичменте президента", наоборот, конкретно. Во-вторых, конечно, неправильно было бы ожидать, что президентская программа, рассчитанная на пять лет, будет реализована за год. Наконец, в-третьих, рассматривая, что уже сделано, а что нет, нужно учитывать объективные обстоятельства. Итак, что из своей программы президент Владимир Зеленский выполнил, что как минимум начал выполнять, а что пока отложено до "лучших времен".

Инициирован и утвержден уже упомянутый закон об импичменте президента. Причем, утверждение сопровождалось сильным противодействием оппозиции, которая, по логике, наоборот должна быть заинтересована в утверждении подобного документа.

А вот обещание лишать депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство" осталось невыполненным. Владимир Зеленский инициировал соответствующие изменения в Конституцию, парламент направил их в Конституционный суд. Который в декабре прошлого года признал проект неконституционным. Сейчас в Верховной Раде решают, как найти выход из создавшегося положения. Впрочем, другой закон, предусматривающий уголовную ответственность нардепов за "кнопкодавство", Зеленскому провести удалось.

Еще один законопроект "О народовластии", фигурирующий в программе президента, со временем превратился в целый пакет проектов, объединенных одной идеей. Над пакетом долго работала специально созданная группа. Первый документ из пакета – проект закона "О всеукраинском референдуме" – прошел общественные обсуждения в марте. 13 мая спикер Дмитрий Разумков отправил его в Веницианскую комиссию. По словам Разумкова, вердикт комиссии ожидается в течение нескольких недель, после чего проект рассмотрит парламент. Возможно, в пакет "народовластия" войдет и законопроект об отзыве народного депутата, который также фигурирует в программе президента. По крайней мере, об этом еще осенью намекал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Выполнил Зеленский обещание внедрить выборы по открытым спискам. Для этого ему пришлось вернуть в парламент утвержденный еще прошлым созывом ВР Избирательный кодекс со своими предложениями и замечаниями. В декабре новая Рада "переутвердила" документ, учтя предложения президента. Лишь после этого Зеленский его подписал.

На различных этапах пребывает процесс реформирования силовых и судебных органов. Летом прошлого года президент инициировал законопроекты, позволившие разблокировать работу Антикоррупционного суда. В начале сентября суд был запущен. Принят и вступил в силу с 1 января президентский законопроект об обличителях коррупции (конкретный пункт, предусматривающий, что обличитель будет пребывать под защитой государства и получать вознаграждение также содержится в программе Зеленского).

С осени начаты реформы в Генпрокуратуре. А вот с реформой Службы безопасности Украины пока что проблемы: соответствующий законопроект Зеленский подал в парламент в начале марта. Однако парламент на своем заседании 20 мая отправил документ на доработку.

Впрочем, еще больше проблем с реализацией "экономического" блока программы президента (за что, в том числе, и было отправлено в отставку предыдущее правительство). Здесь четко можно говорить разве что о выполнении пункта, открывающего путь для формирования рынка земли. При этом для реализации обещания президенту пришлось преодолеть сопротивление не только политических оппонентов, но и части собственной фракции.

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Частично парламент начал проводить экономические реформы еще с осени. Однако начало "большой реформы", включающей реформирование налоговой системы, предполагалось начать нынешней осенью. Очевидно, что экономический кризис, вызванный коронавирусом, внес коррективы в планы. Впрочем, на своей пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что планы эти будут хоть и подкорректированы, но реализованы. Это президент сказал, отвечая на вопрос о внедрении "нулевой" декларации для бизнеса.

"Амнистию внедрим в этом году – должны это сделать, мы договаривались и обещали людям", – сказал президент.

При этом, по его словам, в связи со сложной экономической ситуацией, условия амнистии могут быть даже смягчены: программа предусматривает амнистию с уплатой 5% стоимости. Но, возможно, процент снизят. Пообещал президент вскоре начать реализацию еще одного пункта своей программы – недорогого долгосрочного кредитования.

В процессе выполнения "инфраструктурные" пункты программы, например, строительство дорог и аэропортов. Продвигается выполнение обещаний, реализация которых зависит не только от Зеленского, но и от наших западных партнеров. К примеру, подписание с ЕС договора "Открытое небо" (этот пункт указан в программе президента). Как ожидается, этот документ будет подписан на саммите Восточного партнерства 18 июня. По крайней мере, такую надежду высказал не так давно премьер-министр Денис Шмыгаль.

Удачи и неудачи Зеленского

Политические эксперты при оценке первого года работы Зеленского говорят не только и даже не столько о предвыборной программе президента, сколько о его обещаниях, данных публично. И о том, насколько президент оправдывает народные ожидания.

"На самом деле любая предвыборная программа – это такой обязательный документ, который мало влияет на поведение избирателей и на общественное мнение. Больше говорят слова. И вот здесь, сквозь эту призму избиратель воспринимает Зеленского несколько иначе, как если бы он воспринимал президента через реализацию его программы", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Эксперт напомнил, что, будучи кандидатом, Зеленский давал очень мало обещаний в своих выступлениях.

"Но вот у него было обещание добиваться мира. Чуть позже – такие конкретизированные как обещание освободить моряков. Ну и главное, наверное, его обещание – добиться кардинального изменения украинской политики путем приведения во власть новых людей, новых лиц. И вот здесь это может быть главным критерием для оценки. Зеленский обещание выполнил, он реализовал этот общественный запрос", – отмечает политолог.

В то же время, как отмечает эксперт, реализация обещания имела и свои негативные последствия.

"Это как монета, имеющая две стороны. Одна сторона – хорошо, пришли новые люди. Но вторая – это вопрос профессиональных качеств этих людей. Сам Зеленский уже понял: мало привести к власти новые лица. И у него самого с конца января, в феврале установки поменялись. Он уже понимает, что для реализации общественных ожиданий и собственных обещаний ему нужны не просто новые, но и более качественные и эффективные управленцы. Одна из неудач Зеленского: к сожалению, система обновления не сработала автоматически на эффективность. Неудачи в кадровой политике – пожалуй, самые главные неудачи Зеленского. Но сам импульс на обновление – бесспорное достижение", – отмечает политолог.

Похожего мнения придерживается и эксперт Института будущего Игорь Попов.

"Самая большая проблема Зеленского – низкий уровень профессионализма назначенных им кадров. В погоне за эффектом "новых лиц" в парламент и исполнительную власть попали лица, часто не соответствующие занимаемым должностям и не имеющие достаточной компетенции, – говорит эксперт. – При этом Зеленский сохраняет высокое доверие населения к себе персонально. Он пока что вовремя избавлялся от наиболее раздражающих кадров, перекладывая на них ответственность за ошибки и недоработки. Избиратели не очень хотят возвращать приверженность "старым" политикам, а новые пока не являются очевидными, однако они могут заявить о себе на местных выборах", отмечает Игорь Попов.

Еще одной неудачей президента, (кроме кадровой) о которой говорят эксперты, является то, что проблемы, с которыми столкнулся Зеленский, невозможно решить быстро априори.

"Зеленский попытался, возможно, даже наивно быстро, наскоком решить все общественные проблемы. Брешь он пробил, но валить крепость не смог. Оказалось, что нужны осада и более долговременные системные действия. Ка пример: вопрос войны и мира. Зеленский проявил огромную активность, преодолел сопротивление Путина, добился возобновления встречи в "нормандском формате". Но оказалось, что этого мало. Путин не хочет идти на быстрый мир, он хочет навязать свой сценарий. Потому мирный процесс завяз, хотя и сдвинулся с мертвой точки", – говорит Владимир Фесенко.

В то же время, как отметил эксперт, по ряду направлений Зеленскому удалось решить вопросы быстро.

"Больших достижений у Зеленского за этот год, я считаю, не было. Однако не было и больших провалов, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев. – Где-то посредине. Собственно, избиратель это и фиксирует, о чем показывают рейтинги соцопросов. С другой стороны, и больших ожиданий к Зеленскому не было, разве что кроме ожидания смены старых элит. Он это сделал. И сравнивая Зеленского со старыми элитами, на их фоне, думаю, сегодня народ прощает ему какие-то ошибки. Во-первых, это уже не такие большие грехи. Во-вторых, если они их и делают, то не по умыслу, а из-за недостаточной компетентности. То есть на фоне старого истеблишмента эта власть пока что воспринимается не самым худшим образом", – говорит Вадим Карасев.

В свою очередь руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил в комментарии сайту "Сегодня", что, хотя за истекший период у Зеленского были как очевидные успехи, так и не менее очевидные неудачи, год можно оценить скорее как положительный.

"Трагедий, вроде "доллар по 100", "мгновенная сдача России", "распад страны" и т.д., о которых говорили оппоненты Зеленского, не произошло. Также страна не меняет свой путь на интеграцию в НАТО и ЕС. Зеленский выполняет важную функцию – разрушение старой, заскорузлой, коррупционной системы, которая еще, надо признать, оказывает серьезное сопротивление", – отмечает Александр Мусиенко.

Среди удач президента эксперт отметил уже упомянутую земельную реформу, договор о транзите российского газа, реализацию программы "Большое строительство", ряд инноваций по дерегулированию. Но были, по словам эксперта, и неудачи.

"Война на Востоке Украины продолжается, но это скорее из-за агрессивной политики России, потому что Украина не раз демонстрировала шаги навстречу в планах по достижению перемирия. Также не везде удалось наладить коммуникацию на местах, в частности с мэрами некоторых городов. Неопределенная дальнейшая судьба медицинской реформы и в каком формате будет существовать система медицины в будущем. Эта проблема заложена предшественниками, но решать ее нужно будет Зеленскому", – отметил Александр Мусиенко.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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