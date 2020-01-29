Годовщина битвы под Крутами: Зеленский указал на важный момент

/ Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины сражения под Крутами отметил, что подвиг киевских студентов будет служить примером для современных украинцев и будущих поколений. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"102 года назад история борьбы за собственную государственность пополнилась героической страницей – боем под Крутами. Это история, прежде всего, не о победе или поражении, не об оценке решений командования, а об исторических и геополитических последствиях. Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и оружии. Мы отдаем должное стойкости и мужеству молодых ребят, которые так же, как сегодняшние защитники Украины на востоке, служат достойным примером нашим будущим поколениям", – написал Зеленский.

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Видео: president.gov.ua

Ежегодно 29 января вспоминают героев Крут – киевских студентов, которые в 1918-м на железнодорожной станции в 150 км от Киева вступили в бой с превосходящими силами большевиков. Неравное противостояние на долгое время оказалось вычеркнуто из истории, но с обретением независимости Украины заняло важное место в учебниках, а позже и в календарях украинцев. Читайте подробней, что важно знать о годовщине легендарного сражения.

Ранее команда сайта "Сегодня" побывала под Крутами, чтобы своими глазами увидеть место знаменитого сражения. В 1918 году со стороны Бахмача наступала 5-6-тысячная армия Михаила Муравьева – московские и петроградские красноармейцы и балтийские матросы. На вооружении имели бронепоезд, пушки и пулеметы. Со стороны Киева прибывали украинские вооруженные формирования, которые насчитывали около 600 человек: 400 – юнкеры первой юношеской военной школы им.Богдана Хмельницкого, будущие военные. 116-130 – студенты-гимназисты Киевских учебных заведений: Университета Святого Владимира, Украинского народного университета и гимназисты гимназии Кирилло-Мефодиевского братства.

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