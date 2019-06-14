Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости политики

Годовщина трагедии Ил-76: Зеленский почтил память погибших десантников

14 июня, 11:20

В мероприятии приняли участие Полторак и родственники погибших в 2014 году военнослужащих

Президент Владимир Зеленский на территории Министерства обороны почтил память погибших украинских воинов, самолет Ил-76 с которыми был сбит российским агрессором под Луганском в 2014 году.

В мероприятии также приняли участие министр обороны Степан Полторак, руководство оборонного ведомства, офицеры и работники структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба, военнослужащие Киевского гарнизона, родные и близкие погибших украинских военнослужащих.

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК "Игла" был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту находились 40 десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа во главе с полковником Александром Белым. В результате обстрела все они погибли. Позже стали известны имена всех погибших.

27 марта 2017 года генерал-майора Виктора Назарова, которого подозревали в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76, признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы. Позже новости "Сегодня" сообщали, как военные и семьи погибших десантников восприняли приговор по делу Ил-76.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ собрала доказательства, что сбить Ил-76 на Донбассе приказали в Кремле. Операцией по сбиванию самолета с 49 десантниками ВСУ на борту командовал генерал РФ, а исполняли приказ наемники ЧВК "Вагнера".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег катастрофа, Минобороны, Зеленский, ИЛ-76

Вы сейчас просматриваете новость " Годовщина трагедии Ил-76: Зеленский почтил память погибших десантников". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожский суд признал, что Ил-76 сбили вследствие российской агрессии

6 июня, 10:08

Решение принято по жалобе вдовы командира экипажа

Вдова командира Ил-76, сбитого в Луганске, требует от суда признать мужа жертвой российской агрессии

2 мая, 22:40

Александр Белый погиб в числе девяти членов экипажа и с 40 десантниками ВСУ в результате взрыва самолета

Суд Мелитополя не признал гибель экипажа Ил-76 под Луганском следствием российской агрессии

18 апреля, 13:15

Причины решения пока не ясны

Катастрофа Ил-76 в Луганске: родственники погибших получат 19,5 миллиона гривен

14 июня 2018, 17:53

Против Министерства обороны было подано 39 исков и все они были удовлетворены

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Куркума спасет больные суставы

5 самых полезных фруктов для сердца

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Газпром предложил Украине новую цену на газ

СМИ: В Москве погибла звезда покера и киберспорта

"Это просто издевательство": в сети показали огромные очереди...

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь