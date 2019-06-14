Годовщина трагедии Ил-76: Зеленский почтил память погибших десантников

В мероприятии приняли участие Полторак и родственники погибших в 2014 году военнослужащих



















Президент Владимир Зеленский на территории Министерства обороны почтил память погибших украинских воинов, самолет Ил-76 с которыми был сбит российским агрессором под Луганском в 2014 году.

В мероприятии также приняли участие министр обороны Степан Полторак, руководство оборонного ведомства, офицеры и работники структурных подразделений Минобороны, Генерального штаба, военнослужащие Киевского гарнизона, родные и близкие погибших украинских военнослужащих.

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК "Игла" был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту находились 40 десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа во главе с полковником Александром Белым. В результате обстрела все они погибли. Позже стали известны имена всех погибших.

27 марта 2017 года генерал-майора Виктора Назарова, которого подозревали в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76, признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы. Позже новости "Сегодня" сообщали, как военные и семьи погибших десантников восприняли приговор по делу Ил-76.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ собрала доказательства, что сбить Ил-76 на Донбассе приказали в Кремле. Операцией по сбиванию самолета с 49 десантниками ВСУ на борту командовал генерал РФ, а исполняли приказ наемники ЧВК "Вагнера".

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