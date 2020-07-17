Зеленский о годовщине MH17: Справедливость должна восторжествовать

Ровно шесть лет назад в небе над Донбассом оккупанты сбили пассажирский самолет

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что суд по MH17 над Россией установит справедливость и виновные будут наказаны.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, этот судебный процесс обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия.

"Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек – все пассажиры и весь экипаж. С начала расследования этой трагедии Украина показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде. Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание. Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших", – написал Зеленский.

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Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

9 марта нынешнего года стартовало рассмотрение дела MH17 в суде Нидерландов. Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Больше читайте в нашем материале "Катастрофа MH17: что выяснили за шесть лет и когда накажут Россию".

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