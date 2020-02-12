Годовщина Минских соглашений: Москва выступила с циничным заявлением

Прекратить войну на Донбассе пока не помогли ни «минский формат», ни «нормандский»

Фото: facebook.com/MIDRussia

Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года в Минске. Сегодня Москва продолжает обвинять Киев в их невыполнении, ссылаться на них в вопросах Донбасса, при этом сама игнорирует этот документ. Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением по случаю 5-й годовщины "Минска".

"Сегодня уместно напомнить содержание комплекса мер, который многие пытаются исказить", – говорят в Москве.

Власти РФ сетуют на то, что ни одно из положений "Минска" до сих пор не выполнено полностью. Несмотря на неоднократно объявлявшиеся перемирия, до сих пор не удалось добиться полного прекращения огня, на линии соприкосновения продолжаются обстрелы. Не реализован отвод военной техники, Донбассу не предоставлен конституционно гарантированный особый статус, не проведена амнистия.

Россияне жалуются, что Киев не идет на диалог с боевиками в вопросе урегулирования конфликта (украинские власти неоднократно заявляли, что не будут говорить с боевиками, а только с Москвой).

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"Не так быстро, как хотелось бы, выполняются и последние решения парижского саммита "нормандского квартета". Прежде всего, это касается политических вопросов … Не реализуются и другие политические аспекты Минских соглашений – осуществление конституционной реформы, определение модальностей местных выборов", – говорится в заявлении.

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Москва также недовольна планами Киева изменить Минские соглашения, а также идея введения на Донбасс миротворческой миссии ООН (в МИД РФ назвали ее международной оккупационной администрацией).

"Российская сторона выступает за полное и последовательное осуществление всех положений комплекса мер", – подытожили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что Москва цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков. За эти годы неоднократно объявлялось перемирие, но ни одно из них не придерживались поддерживаемые Россией боевики. Бывший представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер показывал занятную инфографику того, как Россия "выполняет" договоренности по Донбассу.

Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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