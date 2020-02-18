Годовщина расстрелов на Майдане: Янукович сделал циничное заявление

В шестую годовщину начала расстрелов активистов на Революции достоинства в Киеве четвертый президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении "вернуть мир" в страну.
В своем письме, опубликованном на Facebook-странице его адвоката Виталия Сердюка, беглый экс-президент цинично отказался признать собственную причастность к аннексии Крыма приютившей его Россией и началу войны на Донбассе.
В то же время, он признал, что политика действующего президента Владимира Зеленского ведет к миру.
"Первые шаги В. Зеленского дают шанс на мир, справедливость и установление стабильности в стране", – пишет Виктор Янукович.
При этом сбежавший в РФ президент отметил, что на пути исполнения предвыборных обещаний Зеленскому понадобятся "союзники, компетентные исполнители", очевидно, намекнув на себя.
"Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю",- добавил он.
Напомним, в январе прошлого года так и не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене. По делу экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем производства составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.
Также ранее защита экс-гаранта заявила о подготовке почвы для его возвращения в Украину, назвав его нахождение на территории Российской Федерации временным.
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