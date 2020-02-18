Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

Годовщина расстрелов на Майдане: Янукович сделал циничное заявление

18 февраля, 16:29

Экс-президент решил напомнить о себе нелепыми обещаниями

/ Фото: AFP

В шестую годовщину начала расстрелов активистов на Революции достоинства в Киеве четвертый президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении "вернуть мир" в страну.

В своем письме, опубликованном на Facebook-странице его адвоката Виталия Сердюка, беглый экс-президент цинично отказался признать собственную причастность к аннексии Крыма приютившей его Россией и началу войны на Донбассе.

В то же время, он признал, что политика действующего президента Владимира Зеленского ведет к миру.

"Первые шаги В. Зеленского дают шанс на мир, справедливость и установление стабильности в стране", – пишет Виктор Янукович.

Реклама

При этом сбежавший в РФ президент отметил, что на пути исполнения предвыборных обещаний Зеленскому понадобятся "союзники, компетентные исполнители", очевидно, намекнув на себя.

"Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю",- добавил он.

В тренде
Наступление на Донбассе: секретарь СНБО Алексей Данилов даст эксклюзивное интервью

Напомним, в январе прошлого года так и не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене. По делу экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем производства составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.

Также ранее защита экс-гаранта заявила о подготовке почвы для его возвращения в Украину, назвав его нахождение на территории Российской Федерации временным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Виктор Янукович революция достоинства президент Украины

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика
В Кремле объяснили, что за
В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по ДонбассуПолитика
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная Европа
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная ЕвропаУкраина
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на Донбассе
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на ДонбассеПолитика
Лавров: Встреча
Лавров: Встреча "Нормандской четверки" состоится только при одном условииПолитика
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...