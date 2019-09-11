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Голландия перевела Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом Boeing

11 сентября, 18:53

Нидерландский прокурор распространил соответствующее письмо 

Владимир Цемах

Владимир Цемах / Фото: AFP

Нидерланды переквалифицировали экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Донецкой области Владимира Цемаха, который проходит по делу о катастрофе малайзийского Boeing, из свидетелей в подозреваемые

Об этом депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила в интервью DW.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

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Напомним, российский адвокат Николай Полозов заявил, что Россия может выдать Нидерландам Цемаха.

В тренде
Голландия перевела Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом Boeing
Владимир Цемах

Отметим, Нидерланды обратились к России с просьбой выдать Цемаха.

В ответв России уверяли, что Нидерланды к ним не обращались.

Ранее сообщалось, что после масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Цемах был допрошен перед отправкой в Россию.

Напомним, что ранее 40 европейских политиков подписали обращение к Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха.

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