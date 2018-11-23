Голодоморы в Украине совершили изверги: Порошенко обратился к украинцам

Сейчас Украина защищается от потомков тех людей, которые совершали преступления против украинцев, отметил глава государства

Президент Петр Порошенко обратился к украинцам накануне 85-й годовщины Дня памяти жертв Голодоморов. Он напомнил, что против Украины в XX веке коммунистические режимы совершили ряд преступлений. Об этом говорится в обращении на сайте главы государства.

"Этот день побуждает нас еще раз посмотреть прямо в глаза ужасной правде: голодоморы в Украине были искусственными, совершенные людьми против людей. Точнее – извергами против людей. Голодомор 1932-1933 годов, голодоморы 1921-1922 и 1946-1947 годов, политические репрессии, депортации – это далеко не полный перечень преступлений, содеянных тоталитарным коммунистическим режимом на украинских землях", – заявил он.

По его словам, цивилизованный мир сделал и делает все возможное, чтобы горькая, но такая необходимая правда исторических фактов о тех страшных событиях была обнародована, а преступления тоталитарного режима получили надлежащую историческую и правовую оценку.

"Это нужно сегодня нам – тем, кто защищает от российской агрессии свою территорию и демократические ценности. Защищает от потомков тех, кто как раз и организовал те преступления против нашего народа. От страны, где сейчас оправдывают Сталина и его приспешников. Это нужно мировому сообществу сегодня и в будущем – для того, чтобы распознать зло и никогда больше не допустить преступлений против человечества", – подчеркнул Порошенко.

Глава государства призвал украинцев в мире в День памяти жертв Голодоморов зажечь свечу и почтить минутой молчания миллионы погибших.

В Украине Голодомор 1932-1933 годов признан геноцидом, организованным руководством ВКП(б) и правительством СССР путем создания искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы.

Трагические события унесли, по некоторым данным, от 3 до 4,5 миллионов жизней в Украине. Также приводятся данные о 7 миллионах погибших, и даже они не являются окончательными. Больше всего украинцев погибло в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.