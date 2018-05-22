Голодовку Сенцова собирается поддержать еще один украинец

Сегодня, 15:49

Адвокат пыталась отговорить Кольченко от возможной голодовки, ссылаясь на проблемы со здоровьем и недобор веса

Александр Кольченко. Фото: humanrights.org.ua
Александр Кольченко. Фото: humanrights.org.ua

Осужденный в России украинец Александр Кольченко написал письмо украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Опасаясь, что цензура не пропустит письмо, он подробно рассказал о его содержании адвокату Светлане Сидоркиной, которая посетила его сегодня в Копейской колонии. Об этом в Facebook сообщил журналист Олег Сенцов.

"В письме он написал, что, по его мнению, средство голодовки может быть эффективным для защиты только в том случае, если государство дорожит своей репутацией. Считает, что в случае с Олегом Россия может проигнорировать его голодовку, не давая умереть, просто применить принудительное кормление и отправить его на психиатрическую экспертизу", – сказала Сидоркина.

"Хотя Саша и не согласен с методом Олега, но уважает его позицию об освобождении политзаключенных Украины из российских застенок и готов поддержать Олега, если будет необходимость", – добавила адвокат

Она пыталась отговорить Кольченко от возможной голодовки, ссылаясь на проблемы со здоровьем и недобор веса, из-за которых он и так находится на диетическом питании.

Кроме письма Сенцову, Кольченко написал обращение на имя Владимира Путина с требованием вмешаться в ситуацию с голодовкой Сенцова и освободить его. Однако Кольченко также опасается, что цензура не пропустит его обращение.

К условиям содержания в колонии у него претензий нет. Выглядит бодро, но сильно переживает за Сенцова. Адвокат хотела показать ему публикации СМИ о голодовке украинского режиссера, но ей не позволили.

Как известно, Олег Сенцов выдвинул российским властям требование освободить всех всех украинцев, которых удерживают в России и аннексированном Крыму, и объявил бессрочную голодовку.
голодовка, сенцов, кольченко

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Источник:

"Сегодня"

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