Голоса для поддержки закона об Антикоррупционном суде будет найти непросто – Парубий

Голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Он сказал: "Действительно, в целом найти голоса является непросто". По его словам, если не будет согласована позиция о полномочиях общественного совета международных экспертов, принятие закона "будет иметь меньше шансов", поскольку решение принимают все фракции.

Парубий считает, что все таки есть шанс принять закон в четверг.

"Но понимаю, что конечное решение будет за фракциями... И надо будет провести раунд переговоров со всеми фракциями также, хотя все они представлены в комитете. Но если будет найдена согласованная позиция, то я знаю как председатель ВРУ, как это можно будет пройти достаточно динамично – по 5 – 6 часов и выйти на принятие решений",- подчеркнул он.

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Председатель ВРУ отметил, что переговоры продолжаются.

"Переговоры ведутся не на крайних позициях, они идут на сближение, поэтому у меня есть сдержанный оптимизм по поводу того, что мы сможем выйти на согласованные решения до момента конечного заключительного голосования за Высший антикоррупционный суд. Здесь нужна добрая воля всех и чувство ответственности. Вопрос шире, чем просто борьба с коррупцией", – отметил спикер.

По его словам, в частности, говорится о дальнейшем сотрудничестве с МВФ и необходимо понимать "какой может быть удар по экономике если мы перкратим одномоментно наше сотрудничество".

Парубий обещает сделать все возможное, чтобы выйти на компромисс и принять закон.

Как известно, все ключевые международные партнеры Украины, в том числе страны "Большой семерки", заявляют о несоответствии президентского проекта об антикоррупционном суде требованиям "Венецианки" и настоятельно рекомендуют адаптировать этот законопроект, в том числе – процедуру отбора судей.

В марте руководство парламента пообещало привлечь Венецианскую комиссию к процессу доработки законопроекта.

На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.