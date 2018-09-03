Голосование за конституционные изменения и курс на ЕС: как будут вести себя политические силы

Голосование за конституционные изменения, которые закрепляют курс Украины на Евросоюз и НАТО, может оказаться очень непростым.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявили профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По мнению Гараня, для "постмайданных" партий будет сложно голосовать за этот проект, ведь, с одной стороны, поддержка стремления Украины в ЕС отвечает их программам, с другой – вынуждает "зарабатывать" баллы своему оппоненту в будущей предвыборной гонке.

"Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию есть в программах основных партий, которые представлены в парламенте. Конечно, кроме оппозиции. Поэтому логично, что они будут "за". Но в то же время они критикуют президента Порошенко и ищут любую возможность для такой критики. Поэтому, когда Порошенко вносит такой проект конституционных изменений касательно курса на ЕС и НАТО, это ставит их в довольно неудобное положение – они, вроде, должны одобрять этот проект, но при этом могут не хотеть поддерживать Порошенко, чтобы не дать ему дополнительные баллы перед выборами. Это голосование будет, как лакмусовая бумага, и покажет, кто есть кто", – считает профессор политологии Киево-Могилянской академии.

По мнению Владимира Фесенко, осенью депутаты проголосуют "за" без проблем, а зимой на результат может повлиять предвыборный процесс.

"В первом чтении большинство будет, а вот будет ли 300 голосов – это вопрос открытый. Предвыборная конъюнктура очень сильно будет влиять на результаты. Сейчас президент ставит "ловушки". Если какая-то политическая сила, чей лидер будет участвовать в президентских выборах, не поддержит закрепление курса на евроатлантическую интеграцию, их будут обвинят в том, что они против европейской интеграции или членства в НАТО и играют в интересах России", – добавляет политолог.

Такого же мнения придерживается и Алексей Гарань.

"Изменения в Конституцию Украины предполагают два голосования, поэтому я думаю, что 226 голосов будут набраны без особого труда. А вот потом, на следующей сессии, которая начнется уже после Нового года, в разгар предвыборной кампании, нужно будет голосовать уже двумя третями (состава парламента, не менее 300 голосов. – Ред). Там может быть сложнее. Но, опять-таки, если "постмайданные" партии не проголосуют за это, они снова перед выборами окажутся в довольно сложном положении, ведь будут противоречить своим программам", – говорит политолог.

По мнению политологов, со стороны президента желание "продвинуть" этот законопроект сейчас – это очень сильный и жесткий предвыборный ход. А вот другим политическим силам придется поискать компромиссы, чтобы заработать себе очки, но при этом не привести к победе своего оппонента.

"Выборы – это очень жесткий, но управляемый конфликт. А на войне, как на войне. Против президента тоже жестко играют, поэтому со стороны Порошенко – это очень сильный ход", – комментирует Фесенко.

Такая же ситуация будет и с отменой договора о дружбе с Россией. В ситуации с этим вопросом политические силы будут вести себя аналогично.

Напомним, стало известно, какие задачи будут стоять перед ВРУ в новом политсезоне. В пресс-службе ВР говорят, что сейчас в комитетах лежит 3244 законопроекта. По словам спикера Рады Андрея Парубия, начать нардепам нужно с голосований за Избирательный кодекс и обновление состава Центризбиркома.