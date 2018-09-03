Голосование за курс на ЕС и НАТО загоняет в угол "постмайданные" партии – политолог

В новом политическом сезоне нардепы должны будут проголосовать за конституционные изменения, которые закрепляют курс Украины на Евросоюз и НАТО. Голосование за этот проект будет очень непростым, ведь ставит в неудобное положение некоторые политические силы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

По мнению политолога, для "постмайданных" партий будет сложно голосовать за этот проект, ведь, с одной стороны, поддержка стремления Украины в ЕС отвечает их программам, с другой – вынуждает "зарабатывать" баллы своему оппоненту в будущей предвыборной гонке.

"Курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию есть в программах основных партий, которые представлены в парламенте. Конечно, кроме оппозиции. Поэтому логично, что они будут "за". Но в то же время они критикуют президента Порошенко и ищут любую возможность для такой критики. Поэтому, когда Порошенко вносит проект конституционных изменений касательно курса на ЕС и НАТО, это ставит их в довольно неудобное положение – они, вроде, должны одобрять этот проект, но при этом могут не хотеть поддерживать Порошенко, чтобы не дать ему дополнительные баллы перед выборами. Это голосование будет, как лакмусовая бумага, и покажет, кто есть кто", – считает Гарань.

Как считает эксперт, осенью, скорее всего, депутаты проголосуют "за" без проблем, а вот на следующей сессии ситуация может быть сложнее.

"Изменения в Конституцию Украины предполагают два голосования, поэтому, я думаю, что 226 голосов будет набрано без особого труда. А вот потом, на следующей сессии, которая начнется уже после Нового года, в разгар предвыборной кампании, нужно будет голосовать уже двумя третями. Там может быть сложнее. Но, опять-таки, если "постмайданные" партии не проголосуют за это, они снова перед выборами окажутся в довольно сложном положении, ведь будут противоречить своим программам", – говорит политолог.

Политические силы будут искать компромиссы, чем могут осложнить принятие этого законопроекта. Такая же ситуация будет и с отменой договора о дружбе с Россией. Партии захотят заработать себе "очки", поэтому будут голосовать "за", но при этом будут опасаться привести к победе на очередных выборах своего оппонента.

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