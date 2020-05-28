Гончаренко заявил о еще одном депутате, у которого обнаружили коронавирус

Парламент только недавно вышел из карантина, как депутаты один за другим начали болеть

Очередной народный депутат Верховной Рады заразился коронавирусом. Об этом сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, вирус обнаружен у одного из "слуг народа".

"COVID-19 заболел еще один нардеп – Валерий Божик ("Слуга Народа")", – написал нардеп.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно коронавирусом заразился народный депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич. В связи с этим эта фракция ушла на карантин, но уже 25 мая заявила о выходе из самоизоляции и возвращении к работе.

Спустя пару дней стало известно о заболевании председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова, который является членом фракции "Слуга народа". Позже стало известно, что из-за коронавируса у Аристова 70 человек сдали тесты – это депутаты и работники аппарата парламента, которые с ним контактировали.

Отметим, что после заболевания этих двух депутатов Верховная Рада даже не смогла закончить пленарную неделю, отменив два заседания. Это произошло после того, как депутаты вышли из двухмесячного карантина, во время которого работали только в режиме внеочередных заседаний.

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