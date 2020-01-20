Гончарук анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и появление нового вице-премьера

Помимо отставки министра Алены Бабак в правительстве планируются и другие кадровые изменения. Об этом рассказал в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук.
На вопрос, будут ли какие-то новые назначение в правительстве и кадровые перемены, премьер ответил утвердительно.
"Одно, кстати, я уже подписал и передал в парламент. У нас министр развития громад (Алена Бабак – ред.), человек на этой позиции будет заменен", – сказал Гончарук.
На уточняющий вопрос ведущего, будут ли другие назначения, премьер сказал: "Да, конечно. Мы их готовим. Посмотрим, парламент решит".
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Глава правительства отметил, что планируется ввести должность вице-премьера по развитию громад.
"Почему? потому что децентрализация в этом году – это приоритет. Мы должны по всей стране образовать способные громады, осенью обеспечить в уже новых громадах проведение выборов местных, а для этого должна быть координация на самым высоком уровне", – добавил Гончарук.
Как сообщали новости "Сегодня", в Раде рассмотрят увольнение Бабак и назначение Шмыгаля. на данный момент ее преемник является главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.
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