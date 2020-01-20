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Гончарук анонсировал кадровые перестановки в Кабмине и появление нового вице-премьера

20 января, 11:24

Премьер объяснил важность смены руководства в Министерстве по развитию громад

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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Помимо отставки министра Алены Бабак в правительстве планируются и другие кадровые изменения. Об этом рассказал в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук.

На вопрос, будут ли какие-то новые назначение в правительстве и кадровые перемены, премьер ответил утвердительно.

"Одно, кстати, я уже подписал и передал в парламент. У нас министр развития громад (Алена Бабак – ред.), человек на этой позиции будет заменен", – сказал Гончарук.

На уточняющий вопрос ведущего, будут ли другие назначения, премьер сказал: "Да, конечно. Мы их готовим. Посмотрим, парламент решит".

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Глава правительства отметил, что планируется ввести должность вице-премьера по развитию громад.

"Почему? потому что децентрализация в этом году – это приоритет. Мы должны по всей стране образовать способные громады, осенью обеспечить в уже новых громадах проведение выборов местных, а для этого должна быть координация на самым высоком уровне", – добавил Гончарук.

Видео: Украина 24

Как сообщали новости "Сегодня", в Раде рассмотрят увольнение Бабак и назначение Шмыгаля. на данный момент ее преемник является главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

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правительство вице-премьер Кабинет министров Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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