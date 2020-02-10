Гончарук анонсировал сокращение госаппарата

По его мнению, структура государственных органов должна быть более компактной и эффективной

/ Фото: Кабинет министров Украины

В 2020 году планируется сокращение государственного аппарата.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в эфире украинского телеканала в воскресенье вечером.

"В этом году минимум на 10% мы сократим государственный аппарат. Мы предполагаем большую экономию за счет введения IT-инструментов. То есть часть чиновничьих служб будет перенесена в онлайн", - пояснил глава правительства.

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По его мнению, структура государственных органов должна быть более компактной и эффективной.

А тем временем, стало известно, что почти 800 тыс. украинцев скачали разработанное правительством мобильное приложение "Дія", которое должно облегчить оформление админуслуг.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что власти пообещали уже в 2020 году объединить в приложении "Дія" 50 админуслуг, которыми наиболее часто пользуются украинцы.

Пока же пользоваться приложением удобно водителям, которым предложили услугу "Водительское удостоверение и техпаспорт в смартфоне". Учитывая, что в 2019 году украинцам выписали 310 959 штрафов на 140 млн гривен только за то, что они забыли дома права, наличие прав в смартфонах поможет как минимум сэкономить.

Весной приложение пополнится новыми возможностями – туда добавят студенческий билет, паспорт гражданина Украины и "автогражданку" для автомобилистов.

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