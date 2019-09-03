Гончарук анонсировал старт земельной реформы

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина должна создать условия, чтобы при открытии рынка у фермеров была возможность купить земельный участок, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Сейчас у крупных холдингов дешевый ресурс. В маленьких – гораздо дороже, у них нет ресурса, чтобы покупать эту землю. Нам нужно дать возможность малому фермеру для покупки земельного участка получить кредит по значительно более низкой кредитной ставке, чтобы он был на уровне с иностранными субъектами или даже выигрывал. Мы планируем создать инструмент, который позволял бы компенсировать эту процентную ставку", – сказал Гончарук в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

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Он добавил, что старт земельной реформы запланирован ориентировочно на лето следующего года. К этому времени правительство совместно с Национальным банком должен сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем оно есть сейчас – взять кредит можно будет под 14-15% в гривне.

Напомним, мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019 (документ действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

При этом президент Владимир Зеленский во время визита в Турцию анонсировал, что рынок земли в Украине будет создан в ближайшее время.

Более подробно о ситуации с мораторием на продажу земель с/х назначения можно прочитать в нашем материале: "Рынок земли в Украине: что почем продают и законно ли это".

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